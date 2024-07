Cái thời mà đến Samsung còn bị chê xấu, vẻ đẹp của HTC One M7 như "chấp hết tất cả": 11 năm vẫn đẳng cấp

HTC One M7 – Điện thoại vượt thời gian

Ngày nay, hầu hết sự chú ý dành cho Android đều hướng đến các công ty như Samsung và Google. Đã có một thời người dùng có nhiều lựa chọn hơn thế với các thiết bị độc đáo đến từ LG và HTC.

Sẽ rất nhiều người nhớ về chiếc HTC One hay One M7, từng làm mưa làm gió khi ra mắt cách đây 11 năm.

Dù đã có tuổi đời hơn một thập kỷ, khi nhìn lại One M7, người ta vẫn cảm nhận được thiết kế tinh tế và vượt thời gian của chiếc điện thoại này.

Kích thước của máy được coi là ở mức trung bình khi ra mắt vào năm 2013, không lớn bằng Galaxy Note 3 của Samsung, nhưng lớn hơn nhiều so với iPhone 5s với màn hình 4 inch.

Ngày nay, tấm nền 4,7 inch là thứ gì đó khá nhỏ bé. Nhưng chắc chắn cảm giác cầm của One M7 là vô cùng thoải mái, với mặt sau cong vừa vặn trong lòng bàn tay, một điều khó tìm thấy trên thị trường smartphone ngày nay.

Tất nhiên, kích thước ở đây không phải là yếu tố khiến HTC One nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh vào năm 2013. Vinh dự đó thuộc về thiết kế unibody nhôm.

Không sử dụng dạng kính và kim loại chắc chắn theo tiêu chuẩn ngày nay, HTC dựa vào khung nhựa với các dải tương ứng dọc theo mặt sau cho ăng-ten, thiết lập tiêu chuẩn cho phần cứng Android trong thế giới hậu iPhone 4.

Sau 11 năm, vẻ ngoài của One M7 vẫn đẹp. Nhìn từ phía trước, đặc biệt là khi màn hình tắt để che đi các viền bezel, máy hiện lên như một tạo vật đẳng cấp. Các cạnh vát phản chiếu ánh sáng xung quanh một cách hoàn hảo mà không bám bụi bẩn hoặc dấu vân tay.

Loa kép hướng về phía trước gợi nhớ đến các máy tính xách tay siêu mỏng hiện đại.

Tất nhiên, HTC One không phải hoàn hảo. Cổng micro-USB lệch tâm rất bất tiện. Nút nguồn và nút chỉnh âm lượng gần như ngang với thân máy, khiến chúng khó bấm.

Chưa kể đến là logo một loạt thương hiệu chiếm hết mặt lưng: logo HTC, logo Verizon có biểu tượng 4G LTE và biểu tượng Beats Audio lớn bao phủ phần lớn vỏ nhôm, trông không khác gì những hình xăm lộn xộn trên lưng. Ngoài ra, camera và phần mềm HTC Sense là những điều khiến người ta chỉ muốn quên đi.

Từ "ông vua" Android đến "cái vỏ" của chính mình

Với thiết kế nguyên khối bằng nhôm, HTC One M7 là một sản phẩm khác biệt khi so sánh với các điện thoại thông minh hiện đại. Hầu như mọi flagship Android ngày nay đều dựa trên các vật liệu giống hệt nhau: khung kim loại với mặt trước và mặt sau bằng kính.

Mặt sau cong, cảm biến camera phẳng, loa hướng về phía trước và các nút điện dung đều khiến One M7 trở thành một di tích cũ kỹ từ một thập kỷ trước.

Nhưng đó là lý do HTC vẫn giữ được vị trí trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ Android trên toàn thế giới. Ngay cả khi Samsung đang xây dựng vị thế dẫn đầu vào thời điểm ấy, công ty vẫn phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ thiết kế của Galaxy S4. So với One M7, S4 có cảm giác rẻ tiền và ọp ẹp.

Trong bài review thời điểm máy ra mắt, cựu EIC của Android Police, David Ruddock, đã gọi HTC One M7 là điện thoại thông minh quan trọng nhất năm 2013. Ông ca ngợi đây là "chiếc điện thoại Android được chế tạo tốt nhất từ trước đến nay".

Thật không may, HTC One cũng đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của công ty. Thiết bị kế nhiệm M8 và M9 không mang lại nhiều đột phá mới mẻ và khiến người dùng quên lãng.

Thực sự, phải đến khi HTC 10 ra mắt, công ty mới cung cấp một sản phẩm kế nhiệm xứng đáng với thiết kế của M7 — nhưng khi đó, mọi thứ đã quá muộn.

Sau cùng, Samsung đã chú trọng hơn vào thiết kế khi chuyển sang vật liệu cao cấp trên các dòng Galaxy S6 và S7, đi theo chính con đường của HTC và phế truất HTC.

HTC đáng lẽ phải là vua của điện thoại Android trong nhiều năm, nhưng sau One M8, thị phần của hãng bắt đầu giảm mạnh. iPhone 5s là sản phẩm bán chạy nhất ở Bắc Mỹ. Và iPhone 6 đã làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp. Đến năm 2016, HTC đã mất hơn 50% giá trị công ty. Đó là một sự sụt giảm lớn chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Có rất nhiều vấn đề khiến HTC thất bại. Những chiến dịch tiếp thị kỳ lạ, cách bán hàng độc quyền cho nhà mạng và hàng loạt những chiếc máy ra đời theo dạng hợp tác với các công ty lớn với doanh số thảm hại.

HTC vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ còn là cái vỏ của chính mình trước đây. Ngày nay, công ty chủ yếu tập trung vào VR và thiết bị đeo HTC Vive. Thỉnh thoảng công ty vẫn tung ra một số điện thoại thông minh. Dòng "U" là sản phẩm độc quyền của HTC, nhưng người ta rất khó thấy chúng xuất hiện trên kệ hàng.

Với tình hình như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ có một sản phẩm nào giống như HTC One M7 xuất hiện nữa. Nhưng với người dùng Android từng chứng kiến những ngày tháng hoàng kim của HTC One M7 cách đây 11 năm, họ sẽ luôn coi những di sản và chuẩn mực mà thiết bị để lại trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh là thứ không bao giờ bị lãng quên.