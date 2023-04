Cầm chục tỷ nhưng vẫn khó mua nhà mặt phố Hà Nội

Theo báo cáo của một đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc, tại Hà Đông, trên tuyến phố như Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Viết Xuân… nhiều lô đất đang được đăng bán với giá từ 200-300 triệu/m2. Tại Long Biên, vào thời điểm cuối tháng 3/2023, một số lô đất tại khu phố Lâm Hạ được đăng bán với giá 188-280 triệu/m2.

Như vậy, để mua lô đất diện tích khoảng 30m2, với tầm giá 300 triệu đồng/m2, người mua phải bỏ ra khoản tiền lên tới 10 tỷ để sở hữu, chưa tính chi phí xây dựng công trình đi kèm.

Song theo chia sẻ của một số môi giới lâu năm trong nghề, với lô đất mặt tiền kinh doanh, thuộc trục phố huyết mạch, với tài chính 10 tỷ để mua đất xây nhà cũng không hề dàng. Bởi lẽ, vì khan hiếm nên lượng người bán ra rất ít. Cũng do tính khan hiếm, lại nằm trên con phố kinh doanh truyền thống, nên chủ nhà thường đưa ra mức giá cao, đồng thời đặc tính bất động sản này không đa dạng về diện tích, giá cả… khiến người mua lựa chọn khó khăn.

Đánh giá chung về mặt bằng giá đất thổ cư, đất nền, theo đơn vị batdongsan.com.vn, quận Hà Đông và Long Biên ghi nhận tốc độ tăng trung bình cao so với mặt bằng chung ở Hà Nội trong vòng 5 năm từ 2018-2022. Cụ thể, giá bất động sản quận Hà Đông tăng trung bình khoảng 15,66%/năm, Long Biên 15,4%/năm; Thanh Xuân 11,2%/năm; Nam Từ Liêm 10,94%/năm; Cầu Giấy (7,7%/năm)…

Đất nền, thổ cư là loại hình bất động sản có biến động giá tăng mạnh nhất tại quận Hà Đông, đạt mức trung bình lên tới 25%/năm. Trong khi đó, loại hình đất thổ cư, đất nền có biên độ tăng giá mạnh thứ hai tại quận Long Biên với mức tăng trung bình 19%/năm.

Tại Hà Đông, so với năm 2018, mặt bằng giá đất năm 2022 tại địa bàn này đã tăng 2,25 lần, từ mốc trung bình 40 triệu/m2 lên 90 triệu/m2. Nguyên nhân là do 5 năm trước, mặt bằng giá đất tại quận Hà Đông vẫn khá mềm so với các quận cùng khu vực phía Tây, Tây Nam như Cầu Giấy (118 triệu/m2); Thanh Xuân (83 triệu/m2); Nam Từ Liêm (44 triệu/m2).

Theo đánh giá đơn vị nghiên cứu, mặt bằng giá đất quận Hà Đông hiện nay cũng vẫn mềm so với tiềm năng, và mức giá cao chỉ tập trung cục bộ ở khu trung tâm, những tuyến đường lớn như Phùng Hưng, Trần Phú, Quang Trung, Chiến Thắng, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Khuyến… còn xuôi về mạn gần Thanh Trì, ngoại thành vẫn còn quỹ đất giá mềm khu vực Yên Nghĩa, Biên Giang, Đồng Mai… với nhiều lô đất có giá chỉ từ 20-40 triệu/m2. Thậm chí với tài chính dưới 1 tỷ đồng, người mua vẫn có thể tìm được những mảnh đất diện tích 30-50m2 tại Hà Đông.

Giá đất tại Hà Đông dự kiến vẫn còn tăng tiếp, đặc biệt khu vực vùng ven khi hạ tầng quận vẫn đang được đẩy mạnh phát triển và quỹ đất phía trung tâm ngày càng hạn hẹp.

Ở Long Biên, tầm tài chính 1,3 tỷ-4 tỷ đồng, người mua có thể lựa chọn lô đất lẻ trong ngõ tại khu dân cư với diện tích khoảng 30-50m2 với giá dao động 40-70 triệu/m2. Tại khu Hồng Tiến hay khu TĐC Ngọc Thụy, lô đất có vị trí đẹp, môi giới từng chào bán giá 125-128 triệu/m2…