Động thái mới nhất của nhà đầu tư với đất nền Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ (Tp.HCM)

Thay vì im lìm giao dịch như năm 2023, hiện các môi giới chuyên bán nhà đất tại Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ đã vào “guồng đua” trở lại. Giao dịch xuất hiện chưa nhiều song theo các môi giới nhà đầu tư đã liên hệ tìm hiểu và đi xem nhà đất.

Anh H, một môi giới tự do lâu năm tại thị trường khu Tây Tp.HCM cho biết, khoảng vài tháng gần đây, nhà đầu tư quan tâm đến thông tin rao bán bất động sản mà môi giới đăng tải. Dù giao dịch chưa xuất hiện nhiều nhưng động thái người mua quan tâm trở lại, và họ ra quyết định nhanh hơn thời điểm trước với các tài sản giá tốt.

Nếu cùng kì năm ngoái, một số mảnh đất, căn nhà tại Hóc Môn, Củ Chi rao bán giảm giá từ 20-30%, thậm chí 40% so với giá mua vào nhưng vẫn khó tìm người mua thì hiện tại mức giảm này đã ít lại nhưng thị trường lại có giao dịch. Theo nam môi giới, tâm lý tranh thủ và sợ bỏ qua giai đoạn giá tốt đã xuất hiện ở nhà đầu tư. Vì thế, một số nền đất vị trí đẹp, sổ đỏ dù giá đã nhích khoảng 10% so với đầu năm nhưng nhà đầu tư vẫn mua vào. Tình trạng người mua “đôi co, kì kèo” về giá đã giảm so với thời điểm năm 2023.

Theo ghi nhận, các thông tin mới xuất hiện về cuối năm đã và đang tạo hiệu ứng tích cực cho các huyện ven Tp.HCM. Thị trường nhà đất Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ (TP. HCM) hiện đang được các nhà đầu tư kỳ vọng thay đổi về cả sức cầu và giá giữa bối cảnh mới.

Thời điểm đầu năm 2024, 5 huyện ngoại thành của Tp.HCM đã được đề xuất xây dựng thành 3 thành phố . Cụ thể, thành phố phía Bắc (gồm Củ Chi và Hóc Môn); thành phố phía Tây (Bình Chánh) và thành phố phía Nam (Nhà Bè và Cần Giờ).

Đề xuất này được nêu ra trong dự thảo quy hoạch TP. HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hai huyện gồm Hóc Môn và Củ Chi với định hướng phát triển sinh thái nông nghiệp - nông thôn, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp sinh thái, dịch vụ. Trong đó, huyện Hóc Môn sẽ được xem là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố phía Bắc.

Thành phố phía Nam gồm huyện Nhà Bè và Cần Giờ được định hướng là trung tâm kinh tế biển, cảng trung chuyển quốc tế; công nghiệp, gắn với cảng, du lịch sinh thái, bảo tồn sinh quyển. Có không ít các nhà đầu tư đã kỳ vọng sau thông tin định hướng quy hoạch này, thị trường bất động sản khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ sẽ có nhiều chuyển biến mới.

Mới đây nhất, bảng giá đất tại Hóc Môn và Củ Chi có sự điều chỉnh, gần như tăng nhiều nhất tại Tp.HCM; một số tuyến đường tăng gấp 38 lần so với hiện hành. Điều này gây bất lợi cho các nhà đầu tư ôm đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích, song lại là lợi thế cho các dự án phân lô có sổ hiện hữu, kì vọng sẽ tăng giá nhanh trong thời gian tới.

Cùng với đó, Tp.HCM chính thức cấm phân lô bán nền tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè cũng là thông tin tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản các khu vực này.

Theo đó, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 83/2024/QĐ-ĐT về quy định việc xác định các khu vực chủ đầu tư dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Quyết định của UBND của Tp. HCM nêu rõ, bên cạnh tất cả phường, quận bị cấm như trước đây, đất ở 5 huyện gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè không được phân lô bán nền. Dù dự án có hạ tầng kỹ thuật, mục đích được xác định là xây dựng nhà ở cho tổ chức, cá nhân tự xây, chủ đầu tư cũng không được chuyển nhượng đất nền. Chủ dự án muốn bán phải xây dựng hoàn chỉnh nhà ở mới.

Như vậy, sau bảng giá đất và quyết định 83, nguồn cung phân khúc đất nền dự án tại thành Tp.HCM đã khan hiếm mấy năm nay sắp tới sẽ ngày càng khan hiếm. Theo đó, các sản phẩm thổ cư hiện hữu có lợi thế về sức cầu. Nhà đầu tư ở trạng thái tranh thủ “xuống tiền” trước khi diễn ra làn sóng tăng giá khi nguồn cung mới ngày càng ít đó. Đó là lý do gần đây thị trường một số khu vực ven Tp.HCM đã xuất hiện giao dịch tốt hơn giai đoạn trước.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thị trường nhà đất Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ giao dịch chỉ mới ở giai đoạn đầu, diễn ra lẻ tẻ, chưa bùng nổ. Thậm chí, nguồn hàng đất nông nghiệp mà các nhà đầu tư ôm trước đó vẫn khó ra hàng, nhất là khi bảng giá đất mới được áp dụng. Theo các môi giới, hiện sức cầu thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thông tin mới hỗ trợ thị trường nhưng cần thêm thời gian để nhà đầu tư thực sự quay trở lại với bất động sản.