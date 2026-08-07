Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cắm loạt cọc thép sâu 136 mét giữa biển, hoàn thành công trình cao bằng tòa nhà 110 tầng chưa từng có trên thế giới

| | Tài chính quốc tế

Cắm loạt cọc thép sâu 136 mét giữa biển, hoàn thành công trình cao bằng tòa nhà 110 tầng chưa từng có trên thế giới

Công trình này ứng dụng một trong những công nghệ điện gió nổi phức tạp nhất hiện nay.

Trung Quốc đã đưa vào vận hành tổ máy điện gió nổi sử dụng nền tảng neo căng (Tension-Leg Platform - TLP) công suất 16 MW đầu tiên trên thế giới. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của nước này, theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Công trình nằm tại lưu vực cửa sông Châu Giang, cách thành phố Thâm Quyến khoảng 200 km về phía đông nam. Theo CNOOC - nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, công trình này có chiều cao tương đương tòa nhà 110 tầng.

Dự án được lắp đặt tại khu vực có độ sâu 136 m, cách bờ biển 136 km, với tua-bin điện gió 16 MW có khả năng chống chịu bão cấp 17 và tuổi thọ thiết kế 25 năm.

Khi vận hành toàn bộ, dự án dự kiến cung cấp khoảng 54 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho lưới điện của mỏ dầu Lufeng thông qua tuyến cáp ngầm dài 4,3 km. Lượng điện này tương đương tiết kiệm 15.000 m3 dầu nhiên liệu và giảm khoảng 35.000 tấn CO₂ mỗi năm.

Công nghệ TLP giúp tăng độ ổn định

Nền tảng điện gió nổi TLP gồm thân nổi phía trên, hệ thống móng neo dưới đáy biển và các dây neo chịu lực. So với các nền tảng bán chìm (semi-submersible), công nghệ TLP có ưu điểm ổn định hơn, tiêu thụ ít thép hơn trên mỗi MW công suất và chiếm ít diện tích mặt biển hơn, qua đó giảm xung đột với các hoạt động kinh tế biển khác.

Tuy nhiên, đây cũng được xem là một trong những công nghệ điện gió nổi phức tạp nhất hiện nay. CNOOC cho biết trước dự án này, Trung Quốc chưa từng triển khai ứng dụng TLP trong nước do rào cản công nghệ và bằng sáng chế quốc tế.

Để khắc phục tính gián đoạn của điện gió, CNOOC đã phát triển mô hình cung cấp điện kết hợp giữa điện gió ngoài khơi, nguồn điện truyền thống và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo doanh nghiệp, mô hình này giúp tăng tỷ trọng điện sạch trong lưới điện phục vụ mỏ dầu, từng bước thay thế nguồn điện chạy bằng dầu thô, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm cường độ phát thải.

Kinh tế biển tiếp tục tăng trưởng

Các chuyên gia nhận định năm 2026, Trung Quốc đang đẩy nhanh khai thác các nguồn năng lượng ngoài khơi, trong đó điện gió biển và dầu khí nước sâu trở thành động lực quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng nguồn cung điện sạch.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, tổng giá trị kinh tế biển của nước này đạt khoảng 5.500 tỷ nhân dân tệ (815,1 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường điện gió toàn cầu nhờ mở rộng hạ tầng ngoài khơi và phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Các tỉnh ven biển như Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông và Phúc Kiến đã hình thành hệ sinh thái sản xuất tập trung, bao gồm chế tạo tua-bin, cáp ngầm, lắp đặt và bảo dưỡng công trình ngoài khơi.

Nhờ đó, hàng chục doanh nghiệp chuyên biệt đã phát triển các linh kiện cốt lõi như vòng bi tua-bin và cảm biến giám sát, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho ngành điện gió nước sâu.

Theo China Daily

Y Vân

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá kim loại được coi là thước đo sức khỏe kinh tế toàn cầu tăng cao chưa từng có trong lịch sử: Chuyện gì đang diễn ra?

Giá kim loại được coi là thước đo sức khỏe kinh tế toàn cầu tăng cao chưa từng có trong lịch sử: Chuyện gì đang diễn ra? Nổi bật

Khoan xuống vùng đất nông, phát hiện số vàng trị giá 355.000 tỷ đồng, lộ mục tiêu thăm dò 100 tấn vàng

Khoan xuống vùng đất nông, phát hiện số vàng trị giá 355.000 tỷ đồng, lộ mục tiêu thăm dò 100 tấn vàng Nổi bật

"Tình hình vô cùng phức tạp": Nga đổi chiến thuật, đánh vào "huyết mạch" của Ukraine

"Tình hình vô cùng phức tạp": Nga đổi chiến thuật, đánh vào "huyết mạch" của Ukraine

16:24 , 07/08/2026
Bão Dolphin lớn gấp 13 lần tỉnh Chiết Giang tiến gần bờ, Trung Quốc báo động

Bão Dolphin lớn gấp 13 lần tỉnh Chiết Giang tiến gần bờ, Trung Quốc báo động

15:48 , 07/08/2026
Quét rác trên đường, phát hiện hơn 3 tỷ đồng tiền mặt giấu trong lốp xe

Quét rác trên đường, phát hiện hơn 3 tỷ đồng tiền mặt giấu trong lốp xe

15:32 , 07/08/2026
Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

15:00 , 07/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên