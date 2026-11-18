Công an TP Hà Nội đã có thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, trong thời gian diễn ra chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 11h đến 20h các ngày 18/11, 19/11 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, để phục vụ cho việc tổng duyệt chương trình, Hà Nội sẽ tạm cấm phương tiện tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Các tuyến đường cấm phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

Tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ); hạn chế đối với xe ô tô cá nhân và xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì; đi theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III… và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long; đi theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III… và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ thông báo phân luồng, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời tạm dừng hoạt động trông giữ phương tiện trên các tuyến phố trên.