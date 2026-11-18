Công an xã Phú Lâm, tỉnh An Giang ngày 17/11/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 2001, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Phú Lâm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Thanh Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bất thường tại nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã đã phân công 04 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Tuấn đang ở trong nhà, có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 02 con dao, tay còn lại cầm 01 cây kéo bằng kim loại.

Mặc dù được lực lượng Công an và người thân vận động, khuyên can, nhưng Tuấn không chấp hành mà tiếp tục có hành vi manh động, dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Văn H. (chú ruột của Tuấn), làm rách da lòng bàn tay trái.

Chưa dừng lại, Tuấn cầm dao chạy ra khu vực hàng rào, sau đó bất ngờ lao về phía lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở mu bàn tay trái của Thiếu tá Lê Thanh Nhã, cán bộ Công an xã Phú Lâm, đồng thời làm rách trang phục Công an nhân dân của đồng chí.

Thương tích ở bàn tay trái của Thiếu tá Lê Thanh Nhã, cán bộ Công an xã Phú Lâm -Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước hành vi manh động, nguy hiểm của Tuấn, lực lượng Công an xã đã kịp thời khống chế, tước bỏ hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc, ngăn chặn nguy cơ gây thương tích cho những người có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.