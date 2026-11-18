Ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán đối với ông Trịnh Đức Hùng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, HĐND xã Thiệu Toán đã tổ chức kỳ họp, thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Hùng do liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Ông Trịnh Đức Hùng bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán vì đánh bạc.

Sau khi bãi nhiệm ông Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thế Ái, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Đáng chú ý, trong số những người tham gia các đường dây cá độ bóng đá bị phát hiện có ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Cụ thể, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này triệt phá một đường dây cá độ bóng đá, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Toán để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây. Thông qua mạng Internet, Bình mua tài khoản cấp Agent trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó phân cấp tài khoản Member cho những người tham gia cá cược.

Trong đó, Bình cấp tài khoản cho ông Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi 1 USD tương đương 100.000 đồng) để tham gia cá độ các trận đấu tại World Cup 2026.