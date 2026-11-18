Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phụ trách chung các hoạt động của UBND thành phố; theo dõi, chỉ đạo chung các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong. Ảnh: Quang Định

Ông Lê Quốc Phong cũng phụ trách Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển đặc khu Côn Đảo, chiến lược phát triển Côn Đảo.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM; phụ trách tổng thể Nghị quyết 57, kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 và Luật Phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phụ trách giải quyết công việc hằng ngày của UBND thành phố, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà.

Ông Nguyễn Lộc Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Ông Hà theo dõi lĩnh vực công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất; thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, năng lượng; đối ngoại, hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng đối với thành phố.

Cùng với đó là công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý công chức, viên chức, cải cách hành chính, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, thi đua - khen thưởng và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, ODA, đường sắt đô thị, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khoáng sản.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng trực tiếp chỉ đạo các nội dung về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải ngân đầu tư công; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; các dự án ODA, đầu tư công, đường sắt đô thị và giao thông trọng điểm quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh. Ảnh: Ngô Tùng

Lĩnh vực phụ trách còn gồm quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, cải tạo chung cư cũ, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch; phát triển, quản lý quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư, phát triển và quản lý quỹ nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh theo dõi, quản lý đất đai, xác định giá đất cụ thể, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Bùi Minh Thạnh cũng phụ trách theo dõi lĩnh vực thủy sản, chống khai thác IUU, kinh tế biển, thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá và phí, tài sản công, đất công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP (trừ các dự án đường sắt) và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Ông Nguyễn Công Vinh cũng trực tiếp theo dõi thu, chi ngân sách; định giá đất cụ thể; quản lý tài sản công, đất công; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, PPP; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; dân tộc, tôn giáo; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Ông Trần Văn Bảy cũng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khác như: công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, bưu chính, viễn thông, các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ cũng phụ trách các chương trình, đề án gồm Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, các khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung, mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo; đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…