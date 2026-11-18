Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay, khu vực miền Bắc trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm mưa có xu hướng giảm dần.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở miền Bắc từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Từ đêm nay, nền nhiệt miền Bắc giảm nhanh. Nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16-19 độ, vùng núi còn 13-15 độ, vùng núi cao dưới 13 độ.

Cũng trong ngày hôm nay, miền Bắc chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Hà Nội từ trưa chiều nay bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về. Trong ngày hôm nay, Thủ đô nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa, mưa rào. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27-29 độ, từ chiều tối và đêm nền nhiệt giảm nhanh, Hà Nội trời chuyển rét với nhiệt độ xuống còn 17-19 độ.

Miền Bắc chuyển mưa rét trong hôm nay (18/11).

Dự báo ngày mai (19/11), miền Bắc giảm mưa, trời rét cả ngày lẫn đêm với nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi cao dưới 22 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sáng đến trưa nay ít mưa, trong chiều và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 29-30 độ, từ đêm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ xuống còn 20-23 độ. Dự báo từ mai, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16-19 độ, cao nhất 22-24 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm nay có mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 31-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 19-21/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, mưa mở rộng ra khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với lượng mưa trong 3 ngày từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, có thể gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất. Từ 19/11, Quảng Trị và Huế chuyển lạnh.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.