Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thái Bình Hưng SN 1985
Bị can Nguyễn Thái Bình Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".Bị can Nguyễn Thái Bình Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".
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Ngày 14/11 vừa qua, Công an phường Bình Đức cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Bình Hưng (sinh năm 1985, trú tại phường Bình Đức)
Trước đó, vào ngày 17/8, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bình Đức phát hiện Nguyễn Thái Bình Hưng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên đã mời Hưng về trụ sở làm việc.
Qua kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy Hưng, dương với chất ma túy và tại cơ quan Công an, Hưng đã khai nhận hành vi vi phạm, ngoài ra Hưng còn là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai tại nơi cư trú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
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