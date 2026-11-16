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Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Chí Công SN 1983 liên quan số tiền 450 triệu đồng

| | Xã hội

Đỗ Chí Công SN 1983 là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng qua mua bán ô tô.

Ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Chí Công, sinh năm 1983, trú tại: phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Công đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc từng làm cộng tác viên mua bán xe ô tô cho một công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng của anh N.H.L (trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Cụ thể, ngày 2/10/2026, Công tự ý lấy một chiếc xe ô tô Toyota Veloz Cross thuộc sở hữu của công ty mang bán cho anh L với giá 450 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền và bàn giao xe, Công cố tình chưa giao giấy tờ xe, lấy lý do đang làm thủ tục rút hồ sơ.

Đến ngày 3/10/2026, khi biết anh L có nhu cầu bán lại chiếc xe, Công tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng có khách muốn mua xe với giá 485 triệu đồng, đồng thời lấy lý do đưa xe cho khách xem để đề nghị nhận lại xe. Để tạo lòng tin, Công tự lập giấy mua bán xe với một người mua không có thật, chụp ảnh gửi cho anh L và thông báo khách đã đặt cọc 10 triệu đồng, hẹn ngày 11/10/2026 sẽ thanh toán số tiền còn lại. Tin tưởng những thông tin này, anh L đã giao lại xe cho Công. Tuy nhiên, sau khi nhận lại xe, Công không thực hiện việc bán xe như đã thông báo mà mang xe trả lại công ty.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Chí Công SN 1983 liên quan số tiền 450 triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Chí Công tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch mua bán xe ô tô, đặc biệt là các giao dịch qua người trung gian. Trước khi giao dịch, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, quyền sở hữu và giấy tờ pháp lý của phương tiện; không giao tiền hoặc tài sản khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Đồng thời, cần thận trọng trước những lời đề nghị giao lại tài sản, thay đổi thỏa thuận mua bán khi chưa có căn cứ rõ ràng, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an Hưng Yên

Chi Chi

Theo Chi Chi

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