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Ai nhìn thấy Vũ Văn Tú SN 1993 ở đâu thông báo ngay cho công an

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Vũ Văn Tú là đối tượng có liên quan trong vụ việc nhưng chưa xác định được đối tượng hiện đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 15/11/2026 cho biết đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra từ năm 2012 đến năm 2013, tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Vũ Văn Tú, sinh ngày 04/7/1993, thường trú tại thôn Tân Quang, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng có liên quan trong vụ việc nhưng chưa xác định được đối tượng hiện đang ở đâu.

Ai nhìn thấy Vũ Văn Tú SN 1993 ở đâu thông báo ngay cho công an- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Văn Tú - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy tìm người đối với Vũ Văn Tú để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân biết thông tin hoặc nhìn thấy Vũ Văn Tú ở đâu thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh có địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc Điều tra viên Đỗ Cao Lực, SĐT: 0396.641.323.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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