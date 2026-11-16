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Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, mưa to trở lại

| | Xã hội

Theo dự báo, ngày 18 đến ngày 20/11, Bắc Bộ sẽ đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.

Đến khoảng ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, mưa to trở lại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Môi trường và Cuộc sống).

Do tác động của không khí lạnh, từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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