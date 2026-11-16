Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc mưa, rét trở lại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, sau đợt rét đầu tiên trong mùa Đông năm nay kéo dài từ ngày 9 đến 13/11, miền Bắc khô ráo, nhiệt độ tăng mạnh. Hình thái thời tiết này dự báo còn kéo dài trong hôm nay và ngày mai (17/11), nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C.

Khoảng từ ngày 18-19/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do không khí lạnh tăng cường trở lại.

Từ khoảng ngày 19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét, nhiệt độ giảm còn khoảng 19-22 độ C.

Theo bản tin dự báo mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 1–2 độ C.

Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch dự báo phổ biến từ 0,5–1,5 độ C; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn từ 1–2 độ C.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, trạng thái El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất khoảng 79%. Dưới tác động của hiện tượng này, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn TBNN từ 1–2 độ C, một số nơi có thể cao hơn 2 độ C.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026-1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật, song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, rét mạnh có thể kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.