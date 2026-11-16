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Công an kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ

| | Xã hội

Thông qua công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 09 tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, mới đây đoàn liên ngành đã kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đây là kết quả của việc thực hiện kế hoạch về kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, với sự phối hợp của đại diện Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Thông qua công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 09 tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch, phát hiện các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc công khai thông tin giấy phép kinh doanh lữ hành, thực hiện chế độ báo cáo và lưu giữ hồ sơ theo quy định; qua đó, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức, với tổng số tiền 54 triệu đồng.

Hoạt động kiểm tra góp phần chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi du khách, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố hình ảnh du lịch Khánh Hòa an toàn, thân thiện.

Công an kiểm tra - Ảnh 1.

Phòng An ninh đối ngoại tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo Công an tỉnh Khánh hòa, đoàn kiểm tra liên ngành với trọng tâm là kiểm tra, rà soát, phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh du lịch. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, phòng ngừa các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính cũng như hình ảnh du lịch địa phương.

Đặc biệt, công tác kiểm tra không chỉ hướng đến việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động rà soát và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Quá trình kiểm tra được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định, không gây cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của các tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh đối ngoại khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, bảo đảm đầy đủ điều kiện kinh doanh, công khai thông tin, niêm yết giá và chất lượng dịch vụ; đồng thời, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quyền lợi du khách. Với sự phối hợp của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, Khánh Hòa hướng đến xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển ổn định, bền vững.

Công an kiểm tra - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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