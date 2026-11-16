Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú đã áp dụng từ hôm qua 15/11

Từ ngày hôm qua 15/11/2026, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành, mang đến nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng về thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự điều chỉnh tại Điều 14 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) về trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú.

Danh mục giấy tờ tùy thân hợp lệ khi làm thủ tục lưu trú

Theo quy định mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay... khi tiếp đón khách đến nhận phòng bắt buộc phải kiểm tra một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ sau đây:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Điểm mới đáng chú ý: So với các quy định trước đây, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP đã chính thức bổ sung "thẻ căn cước" và đồng thời loại bỏ giấy chứng minh nhân dân ra khỏi danh mục liệt kê, qua đó chuẩn hóa danh mục hoàn toàn phù hợp với hệ thống pháp luật về căn cước hiện hành.

Quy định linh hoạt nhưng chặt chẽ đối với khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân

Nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động kinh doanh thương mại và nhu cầu thực tế của người dân, Nghị định mới tiếp tục duy trì cơ chế giải quyết linh hoạt nhưng vẫn siết chặt công tác quản lý an ninh trật tự:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Trường hợp khách hàng đến lưu trú nhưng không mang theo hoặc không có giấy tờ tùy thân, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vẫn được phép bố trí phòng nghỉ cho khách.

Tuy nhiên, ngay sau khi bố trí phòng cho khách, chủ cơ sở hoặc người quản lý có trách nhiệm phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn để phối hợp quản lý, kiểm tra và xác minh theo đúng quy định.

Quy định này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh và du khách trong những tình huống phát sinh thực tế, mà còn nâng cao trách nhiệm khai báo, quản lý nhân khẩu, giúp lực lượng chức năng phòng ngừa từ sớm các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.