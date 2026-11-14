Cách xem lại số CMND cũ, tra cứu lịch sử các lần cấp Căn cước/CCCD trên VNeID nhanh chóng, đơn giản

Ứng dụng định danh điện tử VNeID ngày càng được tích hợp thêm nhiều tiện ích, hỗ trợ người dân quản lý thông tin cá nhân và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện hơn. Không chỉ lưu trữ các giấy tờ điện tử, ứng dụng còn giúp người dùng tra cứu những thông tin liên quan đến giấy tờ tùy thân đã được cấp trước đây.

Đáng chú ý, người dân có thể xem lại số Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số cũ, đồng thời kiểm tra lịch sử các lần cấp CMND, CCCD ngay trên điện thoại mà không cần tìm lại giấy tờ bản cứng.

Cách xem lại số CMND 9 số trên VNeID

Sau khi chuyển sang sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ Căn cước, nhiều người không còn lưu giữ CMND cũ. Điều này có thể gây khó khăn khi cần cung cấp số giấy tờ trước đây để đối chiếu thông tin tại ngân hàng, cơ quan bảo hiểm hoặc khi thực hiện các giao dịch liên quan.

Thay vì phải tìm lại thẻ CMND cũ, người dân có thể kiểm tra thông tin này trực tiếp trên ứng dụng VNeID theo các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Thẻ Căn cước/CCCD".

Bước 3: Truy cập thông tin căn cước điện tử của bản thân và thực hiện xác thực nếu hệ thống yêu cầu.

Bước 4: Kiểm tra phần thông tin chi tiết để tìm số CMND 9 số đã được cấp trước đây.

Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua các thao tác trên, người dân có thể chủ động xem lại số CMND cũ mà không cần giữ thẻ giấy hoặc tìm kiếm các giấy tờ đã được cấp từ nhiều năm trước.

Cách tra cứu lịch sử các lần cấp CMND, CCCD trên VNeID

Ngoài việc xem lại số CMND 9 số, ứng dụng VNeID còn hỗ trợ người dân tra cứu lịch sử cấp các loại giấy tờ tùy thân. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người đã nhiều lần đổi từ CMND sang CCCD, sau đó tiếp tục chuyển sang thẻ Căn cước.

Để xem lại lịch sử các lần cấp giấy tờ, người dân thực hiện theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó truy cập "Thẻ Căn cước/CCCD".

Bước 3: Tìm và chọn mục "Lịch sử cấp thẻ CC/CCCD/CMND".

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 4: Lựa chọn lần cấp giấy tờ cần tra cứu để xem thông tin chi tiết.

Tại đây, người dân có thể kiểm tra thông tin về các lần cấp CMND, CCCD trước đó, qua đó đối chiếu những số giấy tờ đã từng sử dụng.

Việc lưu trữ thông tin lịch sử cấp giấy tờ trên VNeID giúp người dân thuận tiện hơn khi cần xác minh số CMND cũ, nhất là trong trường hợp không còn giữ giấy tờ bản gốc.

Một số lưu ý khi tra cứu CMND cũ trên VNeID

Người dân cần bảo đảm ứng dụng VNeID đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất và đăng nhập đúng tài khoản định danh điện tử của mình trước khi thực hiện tra cứu.

Trong trường hợp không tìm thấy thông tin CMND 9 số hoặc lịch sử cấp giấy tờ, người dân có thể kiểm tra lại các mục hiển thị trên ứng dụng. Nếu thông tin vẫn chưa xuất hiện, nên liên hệ cơ quan Công an có thẩm quyền để được kiểm tra, hướng dẫn cập nhật dữ liệu.

Đặc biệt, người dân cần bảo mật tài khoản VNeID, không chia sẻ mật khẩu, mã xác thực hoặc hình ảnh chứa thông tin cá nhân cho người khác để tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.