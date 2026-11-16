Từ năm 2026, người từ đủ 75 tuổi đang nhận trợ cấp vẫn có thể nhận thêm 540.000 đồng/tháng: Ai được nhận?

Từ năm 2026, một số người từ đủ 75 tuổi dù đang nhận trợ cấp vẫn có thể được hưởng thêm 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Nhóm người từ đủ 75 tuổi nào đang nhận trợ cấp vẫn có thể hưởng thêm 540.000 đồng/tháng trợ cấp hưu trí xã hội?

A. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

B. Người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công ✔

C. Người đang nhận trợ cấp xã hội mức cao nhất

D. Người đang hưởng lương hưu trên 3 triệu đồng

Giải thích:

Theo Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP và giải đáp của Bộ Y tế, người từ đủ 75 tuổi đang hưởng ưu đãi người có công vẫn được nhận thêm trợ cấp hưu trí xã hội nếu không hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hằng tháng (hoặc hưởng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội) và có văn bản đề nghị.

Đáp án đúng là: B. Người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công

Câu 2: Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được nâng từ 500.000 đồng lên bao nhiêu đồng/tháng?

A. 520.000 đồng/tháng

B. 540.000 đồng/tháng ✔

C. 600.000 đồng/tháng

D. 810.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 176/2025/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội chung từ ngày 5/10/2026 được nâng lên 540.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, tùy điều kiện ngân sách, địa phương có thể quyết định hỗ trợ bổ sung thêm cho người hưởng.

Đáp án đúng là: B. 540.000 đồng/tháng

Người từ đủ 75 tuổi đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng vẫn thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Người từ đủ 75 tuổi cùng lúc thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và trợ cấp xã hội hằng tháng được giải quyết thế nào?

A. Được nhận gộp cả hai khoản trợ cấp cùng lúc

B. Chỉ được hưởng chế độ có mức trợ cấp cao hơn ✔

C. Chỉ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng

D. Bị cắt cả hai chế độ để chuyển sang nuôi dưỡng tập trung

Giải thích:

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP sửa đổi, trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và trợ cấp xã hội hằng tháng thì chỉ được hưởng chế độ có mức trợ cấp cao hơn, không được cộng dồn cả hai khoản tiền trợ cấp này.

Đáp án đúng là: B. Chỉ được hưởng chế độ có mức trợ cấp cao hơn

Câu 4: Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi cần điều kiện gì để được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ✔

B. Chỉ cần có đơn đề nghị mà không xét kinh tế

C. Đang sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung ương

D. Có từ 2 con trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội

Giải thích:

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, ngoài người từ đủ 75 tuổi, công dân Việt Nam từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo cũng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hằng tháng (hoặc hưởng thấp hơn mức quy định).

Đáp án đúng là: A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

Câu 5: Thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã thẩm định và quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là bao lâu?

A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc

B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc

C. Trong thời hạn 7 ngày làm việc ✔

D. Trong thời hạn 15 ngày làm việc

Giải thích:

Theo Văn bản hợp nhất 15/2026/VBHN-NĐ-BYT, người dân nộp tờ khai Mẫu số 01 trực tiếp, qua bưu chính hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã thẩm định và quyết định chi trả; thời gian hưởng tính từ tháng ký quyết định.

Đáp án đúng là: C. Trong thời hạn 7 ngày làm việc