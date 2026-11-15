Cháy tại tầng 10 chung cư Goldmark City, hàng nghìn cư dân hốt hoảng sơ tán

Khoảng hơn 9h ngày 15/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực tầng 10, tòa nhà S4, khu đô thị Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội), khiến nhiều cư dân hoảng hốt di chuyển xuống các tầng thấp để đảm bảo an toàn.

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống tại tòa nhà, đám cháy bùng phát tại khu vực lô gia tầng 10 tòa S4. Ban đầu, khói bốc lên dữ dội, sau đó cột khói ngày càng dày và mạnh, khiến nhiều cư dân lo lắng, hốt hoảng.

Đám cháy xảy ra tại tầng 10 tòa S4, khu đô thị Goldmark City

Ngay khi nhận được tín hiệu báo cháy, hàng trăm cư dân đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ, di chuyển xuống tầng thấp, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và các hộ gia đình. Một số người dân cho biết họ khá bất ngờ trước sự cố nên vội vàng tìm cách sơ tán khi nhận thấy chuông báo cháy.

Hàng trăm cư dân nhanh chóng rời khỏi căn hộ, di chuyển xuống các tầng thấp khi chuông báo cháy vang lên

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Nhiều gia đình vội vã sơ tán khỏi tòa nhà, trong đó có người già và trẻ nhỏ

Người dân không khỏi lo lắng khi nhận được tin báo

Nhiều người ôm theo thú cưng

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 4 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các biện pháp tiếp cận khu vực xảy ra cháy và tổ chức dập lửa.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 4 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường

Cảnh sát PCCC triển khai phương án tiếp cận khu vực tầng 10 để khống chế đám cháy

Lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức dập lửa tại tòa S4, chung cư Goldmark City

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt, vụ việc bước đầu không ghi nhận thương vong về người

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây thương vong về người. Nguyên nhân hỏa hoạn và mức độ thiệt hại về tài sản hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.