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CSGT bắt giữ Nguyễn Đình Châu SN 1983

| | Xã hội

Tổ công tác đã tiến hành khống chế đối tượng Nguyễn Đình Châu, thu giữ tang vật và liên hệ Công an xã Cam Lâm phối hợp tiếp nhận, xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 15/11/2026 cho biết, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa kịp thời truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy trên tuyến Quốc lộ 1.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 14/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một đối tượng có hành vi trộm cắp xe gắn máy đang di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc, chạy với tốc độ rất nhanh, đang trên đường tẩu thoát.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi, khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật là xe gắn máy mang biển kiểm soát 79CA-009.80 tại Km 1495+900, Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tổ Cảnh sát giao thông khống chế, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an Khánh Hòa Tổ Cảnh sát giao thông khống chế, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Đình Châu (sinh ngày 19/9/1983, trú tại số 34 Trần Quang Diệu, phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai). Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe gắn máy nói trên tại Km 1500+700, Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ tang vật và liên hệ Công an xã Cam Lâm phối hợp tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên tuyến Quốc lộ 1 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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