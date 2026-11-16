El Nino rất mạnh, mùa đông ấm hơn, nắng nóng đến sớm từ đầu năm 2027

Từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11, nước ta ghi nhận 3 đợt không khí lạnh tràn về, tác động đến thời tiết nhiều khu vực. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh từ đêm 8/11 gây mưa rào và dông, mưa to cục bộ tại Bắc Bộ. Các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng xuất hiện mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Đợt không khí lạnh mạnh này gây rét diện rộng trên toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ngày tại một số nơi giảm xuống dưới 10°C, như Sa Pa (Lào Cai) 6,2°C, Đồng Văn (Tuyên Quang) 9,1°C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,9°C.

Nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương ở miền Bắc trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay.

Không khí lạnh suy yếu, rét đậm có thể đến muộn

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ tháng 12/2026-2/2027, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dù thời gian rét chỉ kéo dài ngắn ngày.

Đáng chú ý, nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện từ tháng 2/2027, sớm hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong 3 tháng này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-2°C.

Thời kỳ này, El Nino duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%. Trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ trung bình đến mạnh đạt 21%.

Mùa đông năm nay, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó ít có khả năng đổ bộ vào đất liền (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn).

Tháng cuối cùng của năm 2026, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có nguy cơ xảy ra tại Bắc Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở miền Trung ngay trong mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ trong tháng 12/2026 cao hơn 5-15mm, từ Thanh Hóa đến phía bắc của Quảng Trị phổ biến xấp xỉ, từ nam Quảng Trị đến TP Huế thấp hơn 20-40mm, duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 50-150mm, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20mm.

Tháng 1/2027, tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại thấp hơn 10-30mm, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đến tháng 2/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có thể xấp xỉ trung bình nhiều năm Trung Bộ thấp hơn 10-20mm, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Nắng nóng gia tăng từ tháng 3/2027

Từ tháng 3-5/2027, hiện tượng El Nino khả năng tiếp tục với xác suất khoảng 80%, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu rõ rệt. Trong đó, El Nino yếu đến trung bình chiếm ưu thế với xác suất khoảng 78%, El Nino mạnh chỉ chiếm khoảng 2%, xác suất chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Dự báo nắng nóng gia tăng, mở rộng từ tháng 3/2027.

Trong khoảng thời gian này, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm, khu vực này có 0,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và không có cơn nào đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có thể ít hơn trung bình.

Trong khi đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng từ tháng 3/2027 tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ cũng có thể xuất hiện từ tháng này. Đến tháng 4-5/2027, nắng nóng gia tăng và có xu hướng mở rộng ra Bắc Bộ, Trung Bộ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-2°C, có nơi cao hơn 2°C.