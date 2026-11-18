Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán phim điện ảnh vi phạm bản quyền hoạt động xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Trước tình trạng sao chép, phát tán trái phép các tác phẩm có bản quyền đang diễn biến phức tạp, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sáng tạo và hoạt động kinh doanh hợp pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là những hoạt động có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được tổ chức, điều hành trên môi trường internet.

Qua phối hợp xác minh, đấu tranh, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã làm rõ hoạt động của website xem phim trực tuyến có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn có tên miền “ophim17.cc”.

Đối tượng Lê Văn S. cùng tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, Lê Văn S. (sinh năm 1995, trú tại thành phố Quảng Ninh) được một đối tượng Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim “ophim17.cc”, với tiền công lên đến 100-150 triệu đồng mỗi tháng. Đối tượng nước ngoài cấp quyền quản trị cho S. đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên.

Từ những công cụ này, S.chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website “ophim17.cc” lên mạng. Để vận hành website, S. đã thuê thêm 06 đối tượng khác tại nhiều tỉnh thành khác nhau, tổ chức theo mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng nước ngoài. Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem. Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về từ nhiều nguồn khác nhau, từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ, với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu, từ phim lẻ đến phim bộ, đầy đủ các thể loại, của nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn websitekhác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỷ đồng.

Website “ophim17.cc” (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Với quy mô dữ liệu đặc biệt lớn, thời gian hoạt động kéo dài, cơ cấu tổ chức có sự phân cấp, cùng việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật đặt tại nước ngoài và có sự điều hành xuyên biên giới, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm tại nhiều địa phương khác nhau trên toàn quốc, vụ án đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phát hiện, truy vết và xác minh. Đặc biệt, việc thu thập, đánh giá dữ liệu điện tử, làm rõ mối liên hệ giữa các cá nhân tham gia trong nước với đối tượng chỉ đạo ở nước ngoài, cũng như xác định vai trò của từng đối tượng trong toàn bộ quá trình vận hành hệ thống đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng và quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan. Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can Lê Văn S., Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các Quyết định khởi tố bị can Lê Văn S. (áo trắng) và Nguyễn Trường G. (áo đen) (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Kết quả đấu tranh là minh chứng cho tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; thể hiện năng lực nắm tình hình, xác minh, điều tra và quyết tâm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là những vụ việc có phương thức hoạt động phức tạp, có yếu tố nước ngoài và sử dụng hạ tầng kỹ thuật xuyên biên giới.

Phạm Trang