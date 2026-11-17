Ngày 16/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Chí Tôn (sinh năm 1988), cư trú khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi can tội tội trộm cắp tài sản.

Vương Chí Tôn xác định hiện trường vụ án. Ảnh: CA Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nên Tôn đã trộm tài sản của cơ quan, lợi dụng nhiệm vụ là kế toán, Tôn đã 10 lần trộm cắp tài sản với tổng trị giá ước tính khoảng 4.278.773.522 đồng và bán lại cho người khác thu được số tiền 151.130.000 đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Vĩnh Long