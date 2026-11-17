Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với Huỳnh Thị Khánh, sinh ngày 06/10/1962, quê Gia Lai, là lao động tự do, không có nơi đăng ký thường trú, không có nơi tạm trú và không có chỗ ở nhất định.

Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/8/2025, Huỳnh Thị Khánh có hành vi đánh bạc tại khu vực xóm Núi, tổ dân phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Khánh. Quá trình xác minh cho thấy bị can đã bỏ trốn, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định truy nã.

Qua xác minh nhân thân, Huỳnh Thị Khánh là đối tượng có tiền 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,53m, da ngăm đen, tóc rẽ ngôi lệch, lông mày hơi thưa, sống mũi lõm, dái tai trung bình, mắt đen, dáng mắt hẹp. Đối tượng có sẹo thẳng dài 0,8cm, cách đuôi mày phải 1cm về phía dưới sau, và có nốt ruồi cách mép trái 1cm về phía trên.

Ai biết đối tượng Huỳnh Thị Khánh ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa (Phòng Cảnh sát hình sự, số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), điện thoại 0947.513.113, hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Thương, số điện thoại 0886.161.888.