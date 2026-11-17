Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (17/11), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển vào miền Bắc nước ta.

Khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều mai trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riến phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.