Không khí lạnh tràn về rất mạnh, các khu vực sắp mưa to nhiều ngày liên tục
Không khí lạnh dự báo ảnh hưởng ngày càng rộng, gây mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh tại nhiều khu vực.
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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 17/11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 23-26 độ C.
Dự báo khoảng sáng 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, tác động đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Từ ngày 18 đến 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ tối 18/11, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 19/11, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Huế chuyển lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất tại trung du và vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.
Dự báo thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 19/11
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm 18/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 19/11 có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều 19/11, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 19/11, phía Bắc trời chuyển lạnh.
Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng.
Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 27/11
Bắc Bộ: Đêm 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 21/11, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh, từ đêm 19 đến ngày 20/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời rét.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Khoảng đêm 19-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm dần. Phía Bắc trời lạnh.
Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.
Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
suckhoe24h