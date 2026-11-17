Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 17/11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 23-26 độ C.

Dự báo khoảng sáng 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, tác động đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ ngày 18 đến 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ tối 18/11, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 19/11, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại trung du và vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 19/11

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm 18/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 19/11 có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều 19/11, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 19/11, phía Bắc trời chuyển lạnh.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 27/11

Bắc Bộ: Đêm 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 21/11, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh, từ đêm 19 đến ngày 20/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Khoảng đêm 19-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm dần. Phía Bắc trời lạnh.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.