Mới đây, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh Hà Nội có con học trường tư thục hào hứng khoe được "ting ting" khoản tiền hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2025-2026. "Đang hết tiền, tài khoản còn có vài nghìn thì được "bơm máu", vui quá các mẹ ơi. Các mẹ nhận được chưa", một phụ huynh chia sẻ bài viết, kèm theo ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng cộng 900.000 vào tài khoản. Bài đăng của chị nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like cũng những bình luận rôm rả từ cộng đồng phụ huynh.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng cho biết, dù được nhận tiền nhưng họ vẫn chưa rõ lý do được hỗ trợ là gì.

Nhiều phụ huynh khoe được ting ting tiền hỗ trợ học phí

Trước đó, tháng 11/2025, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục, dân lập và trường công lập chất lượng cao từ năm học 2025 - 2026. Cụ thể:

- Đối tượng áp dụng chính sách gồm ba nhóm: trẻ mầm non và học sinh trường dân lập, tư thục; trường công lập chất lượng cao; và các trường mầm non, phổ thông thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.

- Mức hỗ trợ: trẻ nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi) và học sinh THPT được hỗ trợ 217.000 đồng/tháng; trẻ 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS được hỗ trợ 155.000 đồng/tháng. Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75%, tương đương khoảng 116.000 - 163.000 đồng/tháng. Mỗi năm học, thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng. Mức hỗ trợ này bằng với mức học phí của các cấp học theo quy định của năm học 2025-2026. Có nghĩa là đối với học sinh các trường thuộc hệ thống giáo dục công lập thì mức hỗ trợ bằng 100% học phí. Đối với học sinh các trường dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ trên sẽ được khấu trừ vào học phí mà học sinh phải đóng theo quy định của mỗi sơ sở giáo dục.

Cùng với việc hỗ trợ học phí, năm học 2025-2026 Thành phố Hà Nội đã triển khai thực thi hỗ trợ kinh phí bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học tại các trường (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn theo Nghị quyết ngày 09/7/2025 của HĐND.

Mức hỗ trợ bữa ăn miễn phí từ 20.000đ/ngày đến 30.000đ/ngày được chia thành 2 nhóm: (1) học sinh đang theo học tại 23 cơ sở giáo dục tại các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày; (2): học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.

Được biết, năm học 2025-2026 toàn Thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh tại gần 3.000 cơ sở giáo dục, trong đó cơ sở tư thục chiếm hơn 600 trường với khoảng 318.500 học sinh. Trên cơ sở số liệu thống kê lưu lượng học sinh các cấp học thuộc diện dự kiến hỗ trợ học phí, Thành phố ước tính tổng mức kinh phí dự kiến chi hỗ trợ học phí đối với học sinh khối mầm non, phổ thông và tư thục là 525,8 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả học sinh khối tư thục.