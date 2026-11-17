Một phi công đã buộc phải liên hệ với đài kiểm soát không lưu sau khi một cặp bố mẹ đãng trí bỏ quên cậu con trai trên máy bay. Cậu bé bảy tuổi sau đó được một nhân viên hãng hàng không hộ tống xuống máy bay và đoàn tụ với bố mẹ tại khu vực ga đến.

Đoạn ghi âm đã ghi lại khoảnh khắc viên phi công thông báo cho đài kiểm soát không lưu về “tình huống khá hy hữu” này. Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không LATAM Airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Salgado Filho ở Porto Alegre, thuộc bang Rio Grande do Sul ở miền nam Brazil, khi gia đình cậu bé rời khỏi khoang máy bay mà không có em đi cùng.

Nhân viên hãng hàng không phát hiện cậu bé ngồi một mình trên máy bay khoảng 20 phút sau khi phi cơ hạ cánh. Viên phi công đã liên lạc với kiểm soát viên không lưu: “Chúng tôi đang gặp một tình huống khá hy hữu ở đây. Một gia đình đã xuống máy bay và bỏ quên đứa con khoảng bảy tuổi trên khoang. Các anh có thể cử người của hãng hàng không tới đây được không?”

Sân bay quốc tế Salgado Filho ở Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil Sân bay quốc tế Salgado Filho ở Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil

Kiểm soát viên không lưu xác nhận bố mẹ của cậu bé đã chờ sẵn ở khu vực ga đến và phía hãng hàng không cũng đã nhận được thông báo. Tuy nhiên, do các quy định an ninh sân bay, cặp bố mẹ không thể quay ngược trở lại máy bay sau khi đã rời khỏi khu vực hạn chế ở ga đến. Thay vào đó, một nhân viên được ủy quyền của hãng hàng không đã trực tiếp hộ tống cậu bé rời khỏi phi cơ.

Hãng hàng không LATAM Airlines cho biết cậu bé luôn được các nhân viên giám sát chặt chẽ cho đến khi đoàn tụ với mẹ khoảng 15 phút sau đó. Trong thông cáo phát đi, đại diện công ty nêu rõ: “LATAM Airlines Brazil xác nhận một hành khách nhí đã ở lại trên chuyến bay LA3420 khởi hành từ Sao Paulo/Guarulhos đến Porto Alegre vào thứ Bảy, ngày 14/11, sau khi gia đình em đã xuống máy bay. Cậu bé được nhân viên hãng hàng không đi cùng và bàn giao an toàn cho mẹ khoảng 15 phút sau đó, sau khi mối quan hệ gia đình được xác minh.”

Danh tính của gia đình này không được tiết lộ. Hiện vẫn chưa rõ vì sao cả gia đình lại rời khỏi máy bay mà thiếu mất con trai cũng như cách phi hành đoàn phát hiện ra cậu bé.

Sự việc gợi nhớ lại một số tình huống tương tự từng gây xôn xao trước đây. Vào tháng 8 năm 2025, một cặp vợ chồng đã bỏ lại cậu con trai 10 tuổi tại một sân bay ở Barcelona sau khi cậu bé bị từ chối cho lên máy bay vì hộ chiếu hết hạn và thiếu thị thực. Cặp bố mẹ này vẫn thản nhiên lên chuyến bay của mình và sau đó đã bị buộc tội bỏ rơi con cái. Trước đó vào năm 2023, một cặp đôi người Bỉ vì trễ giờ lên chuyến bay của Ryanair từ Tel Aviv đi Brussels mà không mua vé cho con nhỏ đã để lại đứa trẻ sơ sinh trong nôi xách tay ngay tại quầy làm thủ tục rồi vội vã chạy về phía cổng an ninh, nhưng đã bị nhân viên chặn lại và cảnh sát thẩm vấn.

Nguồn: The Sun