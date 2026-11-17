Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đào Xá vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 1,4 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm. Đáng chú ý, chủ tài khoản nhận tiền đã qua đời nên quá trình xác minh và hoàn trả đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý phức tạp.

Trước đó, ngày 9/11/2026, anh Nguyễn Văn Tám đến Công an xã Đào Xá trình báo việc chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Theo trình bày, trong quá trình nhập thông tin tài khoản người nhận, do sơ suất, anh Tám đã nhập sai một chữ số, khiến toàn bộ số tiền được chuyển đến tài khoản của một người khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định chủ tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, chủ tài khoản đã qua đời, gây khó khăn cho việc hoàn trả số tiền do phải thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền thừa kế.

Công an xã Đào Xá hỗ trợ anh Nguyễn Văn Tám nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Với tinh thần trách nhiệm cao, công an hai địa phương đã tích cực vận động, hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đến ngày 13/11, anh Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng.

Nhận lại số tiền lớn sau những ngày lo lắng, anh Nguyễn Văn Tám đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá.

Kết quả giải quyết vụ việc không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản chính đáng mà còn thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa ý nghĩa Phong trào thi đua "Ba nhất" trong Công an nhân dân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, đặc biệt là số tài khoản và tên chủ tài khoản, trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời.



