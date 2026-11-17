Trái cây thường được khuyến khích bổ sung hằng ngày nhờ cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất có lợi. Tuy nhiên, không ít người nhận thấy bụng khó chịu, đầy hơi, ợ nóng hoặc đau âm ỉ sau khi ăn một số loại quả. Có người vì thế mà kiêng gần như toàn bộ trái cây, trong khi người khác lại cố ăn thêm những loại được truyền tai là giúp tiêu hóa.

Cả hai cách này đều chưa thực sự hợp lý. Người bị viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hay chậm làm rỗng dạ dày có thể cần điều chỉnh chế độ ăn khác nhau. Đặc biệt, 4 loại quả quen thuộc dưới đây nên được sử dụng thận trọng nếu bạn thường xuyên gặp vấn đề tiêu hóa.

1. Quả hồng: Mềm ngọt nhưng không nên ăn quá nhiều

Hồng chín mềm, ngọt dịu, dễ ăn nên nhiều người có thể ăn liền vài quả mà không nhận ra mình đã nạp một lượng khá lớn. Tuy nhiên, với loại quả này, độ chín và khẩu phần là hai yếu tố đáng lưu ý.

Quả hồng, nhất là hồng còn xanh hoặc chưa chín hoàn toàn, chứa tannin hòa tan. Khi ăn với lượng lớn, các chất này có thể kết hợp với protein và những thành phần khác trong đường tiêu hóa, tạo thành khối bã thức ăn (bezoar). Khối bã này có thể gây tắc nghẽn hoặc làm xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn và đầy bụng.

Việc ăn hồng khi đói, ăn quá nhiều, chọn quả còn chát hoặc có tiền sử rối loạn vận động dạ dày có thể khiến nguy cơ tăng lên. Người từng được chẩn đoán có bã thức ăn trong dạ dày, liệt dạ dày hoặc đã phẫu thuật dạ dày nên hỏi bác sĩ về việc sử dụng loại quả này.

Với người khỏe mạnh, không nhất thiết phải kiêng hồng hoàn toàn. Nên chọn quả chín phù hợp, tránh ăn quả còn chát và không ăn liên tục với số lượng lớn. Đặc biệt, đừng vì hồng mềm, ngọt và dễ ăn mà xem đây là món có thể dùng thoải mái.

2. Táo gai: Vị chua kích thích vị giác nhưng có thể làm tăng khó chịu

Táo gai có vị chua đặc trưng, thường được dùng để ăn trực tiếp, làm nước uống, mứt hoặc bánh. Vị chua khiến nhiều người cảm thấy ngon miệng, nhưng không đồng nghĩa loại quả này có thể giúp xử lý tình trạng đầy bụng sau khi ăn quá no.

Thực tế, khi dạ dày đã căng đầy, việc tiếp tục ăn thêm một lượng lớn trái cây có thể khiến cảm giác khó chịu tăng lên. Với người dễ bị ợ nóng hoặc trào ngược, các thực phẩm có vị chua cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt triệu chứng. Nếu ăn táo gai sống khiến bạn thường xuyên ợ chua, nóng rát vùng thượng vị hoặc buồn nôn, nên tạm ngừng và theo dõi phản ứng.

Một lưu ý khác là các sản phẩm từ táo gai như mứt, bánh hoặc lát quả sấy có thể chứa thêm đường. Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát lượng đường trong khẩu phần nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, thay vì nghĩ rằng sản phẩm làm từ trái cây thì có thể ăn tùy thích.

3. Cam: Người trào ngược nên chú ý phản ứng sau khi ăn

Cam là nguồn cung cấp vitamin C và nhiều dưỡng chất, nhưng vị chua cùng hàm lượng axit tự nhiên có thể khiến một số người bị trào ngược cảm thấy khó chịu hơn.

Ở người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, dịch vị có thể đi ngược từ dạ dày lên thực quản, gây ợ chua, nóng rát sau xương ức hoặc cảm giác vướng ở cổ họng. Khi đó, thực phẩm có tính axit như cam, chanh, bưởi có thể làm triệu chứng rõ hơn ở một số người.

Tuy nhiên, không nên đánh đồng vị chua của trái cây với việc chúng trực tiếp gây viêm loét dạ dày. Dạ dày vốn có môi trường axit tự nhiên và có cơ chế bảo vệ niêm mạc. Viêm loét còn liên quan đến nhiều yếu tố như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori hoặc sử dụng một số thuốc giảm đau, kháng viêm.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan, chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Xanh Pôn, từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, người bị trào ngược dạ dày thực quản nên chú ý điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế những thực phẩm có thể làm nặng triệu chứng như trái cây họ cam quýt có vị chua, đồng thời chia nhỏ bữa ăn và tránh ăn quá no.

Vì vậy, nếu ăn cam thường xuyên khiến bạn ợ nóng hoặc ợ chua, hãy giảm khẩu phần hoặc tạm đổi sang loại quả khác ít gây khó chịu hơn. Nếu không có triệu chứng, không cần tự ý loại bỏ cam khỏi thực đơn chỉ vì được chẩn đoán có vấn đề về dạ dày.

Người hay trào ngược về đêm cũng nên tránh ăn một đĩa trái cây lớn sát giờ ngủ. Hãy kết thúc bữa ăn trước khi nằm ít nhất 2-3 tiếng để giảm nguy cơ dịch vị trào ngược.

4. Táo tàu tươi: Giàu chất xơ nhưng ăn nhiều dễ đầy bụng

Táo tàu tươi có vị ngọt, giòn, thường được ăn như món ăn vặt. Loại quả này cung cấp chất xơ và một số vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, phần thịt quả khá chắc, vỏ dai và có hạt cứng nên không phải ai cũng dễ ăn với số lượng lớn.

Những người thường xuyên đầy bụng, nhanh no hoặc có tình trạng chậm làm rỗng dạ dày nên chú ý đến khẩu phần và kết cấu thực phẩm. Khi hệ tiêu hóa hoạt động chậm, việc ăn nhiều thực phẩm có kết cấu cứng hoặc giàu chất xơ có thể khiến cảm giác đầy bụng kéo dài hơn.

Điều này không có nghĩa táo tàu tươi gây hại cho tất cả người mắc bệnh dạ dày. Người chỉ thỉnh thoảng bị đầy hơi, không có chẩn đoán bệnh lý đặc biệt có thể thử ăn lượng nhỏ, nhai kỹ và theo dõi phản ứng. Nếu thấy khó chịu, hãy giảm lượng hoặc chuyển sang loại quả mềm hơn.

Với người được chẩn đoán liệt dạ dày, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Thức ăn mềm, được cắt nhỏ và có kết cấu phù hợp có thể dễ dung nạp hơn, nhưng lượng chất xơ vẫn cần cá nhân hóa. Không nên tự áp dụng chế độ ăn ít chất xơ nghiêm ngặt chỉ vì thỉnh thoảng bị đầy hơi.

Ăn trái cây thế nào để dạ dày dễ chịu hơn?

Ăn lượng vừa phải: Không ăn quá nhiều một loại quả trong một lần, đặc biệt khi bụng đang đầy hoặc khó tiêu.

Không cố ăn khi đang có triệu chứng: Nếu một loại quả thường xuyên khiến bạn ợ nóng, đau bụng hoặc đầy hơi, hãy tạm ngừng và theo dõi.

Chú ý cách chế biến: Với người khó nhai hoặc tiêu hóa thức ăn thô, có thể chọn quả mềm, bỏ hạt và cắt nhỏ nếu phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Không nằm ngay sau khi ăn: Người bị trào ngược nên tránh ăn sát giờ ngủ và hạn chế nằm trong vòng 2-3 tiếng sau bữa ăn.