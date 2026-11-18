Tối 17/11/2026, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 1826G, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Đây là kết quả đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn Sơn La, sau đó đưa đi một số tỉnh tiêu thụ.

Trước đó, qua hoạt động nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh. Từ đó, chuyên án 1826G được xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Sơn La

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến, sinh năm 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5 kg ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Lực lượng chức năng tiến hành cân tịnh ma tuý - Ảnh: Công an Sơn La

Ngay sau đó, tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Giàng A Giang, sinh năm 1998 và Giàng A Chái, sinh năm 2000, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.