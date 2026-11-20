Sáng 20/11, với 463/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) .

Quang cảnh phiên họp sáng 20/11.

Theo Luật mới được thông qua, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là anh, chị, em ruột, anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì nhận nhau làm con nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột của ông bà nội, ông bà ngoại nhận cháu làm con nuôi.

Bên cạnh đó, Luật nghiêm cấm lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; ngược đãi, hành hạ con nuôi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con nuôi; mua, bán trẻ em hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trốn tránh trách nhiệm pháp lý, che giấu quan hệ huyết thống; làm giả, cố ý làm sai lệch giấy tờ, che giấu hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật để giải quyết nuôi con nuôi cũng bị nghiêm cấm.

Luật không cho phép cung cấp thông tin, môi giới việc cho, nhận con nuôi trái pháp luật; ép buộc, đe dọa, mua chuộc bằng tiền hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất để có được sự đồng ý cho làm con nuôi.

Việc yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích để đồng ý cho làm con nuôi hay giải quyết thủ tục nuôi con nuôi cũng thuộc nhóm hành vi bị cấm.

Ngoài ra, luật nghiêm cấm việc không thực hiện trách nhiệm chuyển sang hình thức nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội có nhu cầu được nhận làm con nuôi.

Người từng vi phạm bạo lực gia đình không được nhận con nuôi

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu bấm nút, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm.

“ Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm, tội mua dâm người dưới 18 tuổi ”, Bộ trưởng nói.

Như vậy, theo Luật mới, có 6 nhóm người không được nhận con nuôi.

Thứ nhất, đang bị hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

Thứ hai, đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thứ ba, đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ tư, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ; đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo và đang trong thời gian thử thách.

Thứ năm, đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình; về các hành vi xâm hại trẻ em.

Thứ sáu, đã từng bị kết án về một trong các tội cố ý được quy định tại chương về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; tội loạn luân; tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp; tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tội chứa mại dâm; tội môi giới mại dâm; tội mua dâm người dưới 18 tuổi; một trong các tội được quy định tại chương về các tội phạm về ma túy; một trong các tội được quy định tại chương về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; một trong các tội được quy định tại chương về các tội xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự.