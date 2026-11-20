Từ ngày 1/1/2027, một số người lao động vẫn có thể được hưởng mức lương cao hơn lương tối thiểu ít nhất 7% nếu đáp ứng các điều kiện về thỏa thuận tiền lương theo quy định.

Câu 1: Nhóm lao động nào từ 1/1/2027 vẫn được hưởng lương cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu?

A. Mọi người lao động có bằng đại học hoặc cao đẳng đang làm việc

B. Người làm công việc qua đào tạo nghề đã có thỏa thuận hợp pháp ✔

C. Toàn bộ người lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn

D. Tất cả lao động đang làm việc tại các thành phố thuộc vùng I

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, người làm công việc đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề đã có thỏa thuận hợp pháp (trong hợp đồng, thỏa ước tập thể) về mức lương cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu thì tiếp tục được thực hiện, không áp dụng tự động cho mọi lao động có bằng cấp.

Đáp án đúng là: B. Người làm công việc qua đào tạo nghề đã có thỏa thuận hợp pháp

Câu 2: Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng tại vùng I được điều chỉnh tăng lên bao nhiêu?

A. 4.040.000 đồng/tháng

B. 4.450.000 đồng/tháng

C. 5.080.000 đồng/tháng

D. 5.700.000 đồng/tháng ✔

Giải thích:

Theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng. Cụ thể: vùng I tăng lên 5.700.000 đồng, vùng II đạt 5.080.000 đồng, vùng III đạt 4.450.000 đồng và vùng IV đạt 4.040.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: D. 5.700.000 đồng/tháng

Nghị định 399/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 2/11/2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Tại vùng I, nếu có thỏa thuận duy trì lương bằng 107% lương tối thiểu, người lao động nhận tối thiểu bao nhiêu?

A. 4.322.800 đồng/tháng

B. 4.761.500 đồng/tháng

C. 5.435.600 đồng/tháng

D. 6.099.000 đồng/tháng ✔

Giải thích:

Với lương tối thiểu vùng I từ 1/1/2027 là 5.700.000 đồng/tháng, nếu hợp đồng cam kết duy trì tỷ lệ chênh lệch ít nhất 7% (tức 107% lương tối thiểu), mức lương tương ứng là 5.700.000 × 107% = 6.099.000 đồng/tháng (vùng II là 5.435.600 đồng, vùng III là 4.761.500 đồng, vùng IV là 4.322.800 đồng).

Đáp án đúng là: D. 6.099.000 đồng/tháng

Câu 4: Hợp đồng ghi lương cố định 6,5 triệu đồng/tháng sẽ được xử lý thế nào khi lương tối thiểu tăng từ 1/1/2027?

A. Tự động được doanh nghiệp cộng thêm 7% vào mức lương 6,5 triệu đồng

B. Không mặc nhiên cộng thêm 7%, thực hiện theo mức cố định đã thỏa thuận ✔

C. Được tăng thêm đúng bằng mức chênh lệch điều chỉnh của lương tối thiểu vùng

D. Bắt buộc ký lại hợp đồng mới theo bảng lương tối thiểu của từng địa phương

Giải thích:

Cần phân biệt hợp đồng ghi mức lương cố định bằng tiền với hợp đồng cam kết tỷ lệ chênh lệch theo lương tối thiểu vùng. Nếu hợp đồng đã ghi mức cố định 6,5 triệu đồng/tháng (cao hơn mức sàn mới), doanh nghiệp không mặc nhiên phải cộng thêm 7% vào khoản tiền này.

Đáp án đúng là: B. Không mặc nhiên cộng thêm 7%, thực hiện theo mức cố định đã thỏa thuận

Câu 5: Khi điều chỉnh theo lương tối thiểu mới, doanh nghiệp có được phép cắt giảm chế độ làm thêm giờ hay làm ban đêm không?

A. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ này theo quy định pháp luật ✔

B. Được phép cắt giảm nếu doanh nghiệp đã tăng lương cơ bản cho nhân viên

C. Được đơn phương hủy bỏ nếu có thông báo trước cho người lao động 30 ngày

D. Chỉ phải duy trì chế độ làm đêm, được cắt giảm phụ cấp làm thêm giờ

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, khi rà soát, điều chỉnh thang bảng lương, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định pháp luật lao động.

Đáp án đúng là: A. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ này theo quy định pháp luật.



