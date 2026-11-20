Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/11/2026

Không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C, Bắc Trung Bộ 16-18°C.

Ngày 20/11, Hà Nội tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong ngày 20/11, thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C, cao nhất 19-21°C.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 21/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 90-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 80mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 20/11, Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 21/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm 20/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/11/2026

TP Hà Nội sáng có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, khu Tây Bắc 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó, phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C; phía Nam có nơi trên 21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.