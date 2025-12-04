Camellia Residences - Tạo tác vượt thời gian giữa miền thông reo

Vị thế hiếm có bên InterContinental Thanh Xuan Valley Resort

Phân khu Camellia Residences gồm 48 căn biệt thự Đương đại, nằm trong tổng thể quy hoạch cùng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort. Nếu ví toàn bộ khu nghỉ dưỡng như một khu rừng đa tầng, đa lớp, thì những biệt thự Camellia Residences nổi bật trên tầng rừng cao nhất. Lưng tựa cánh rừng thông hơn 50 năm tuổi, mặt hướng về hồ Thiên Thanh, mỗi biệt thự chia sẻ chung tầm nhìn khoáng đạt cùng khu nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp thung lũng đa tầng.

Phân khu Camellia Residences tọa lạc kiêu hãnh trên đồi thông cao tới 80m, hơn một bậc địa hình so với InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Camellia Residences được kiến tạo bởi WATG và Coopers Hill, những tên tuổi quốc tế đã định hình chuẩn mực thiết kế cho Thanh Xuan Valley và InterContinental Thanh Xuan Valley Resort. Nhờ vậy, phân khu và khu nghỉ dưỡng InterContinental hòa quyện trong cùng tinh thần kiến trúc Đương đại, đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn mở ra những kết nối tinh tế cùng thiên nhiên.

Mặt trước nhà hướng về rừng thông và sườn đồi, mang vẻ kín đáo của những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, khéo léo ngăn tiếng ồn và ánh nhìn bên ngoài bằng đặc trưng kiến trúc và cảnh quan tự nhiên. Khi bước vào bên trong, không gian lại được mở ra hoàn toàn với những mảng kính lớn hướng ra thung lũng. Đặc biệt, 100% biệt thự Camellia Residences sở hữu bể bơi vô cực riêng tư, đem đến những phút giây thư giãn hiếm có ngay tại chính không gian sống nhà mình.

Với hệ thống kiểm soát an ninh, các lối giao thông độc đạo và sự chênh lệch cao độ địa hình, Camellia Residences trở thành một trong những Gated-Community tiêu biểu nhất tại Thanh Xuan Valley.

Mặt khác, nhờ lợi thế kết nối với khu nghỉ dưỡng InterContinental, cộng đồng cư dân nơi đây có thể tiếp cận dễ dàng tới các tiện ích cao cấp chỉ trong vài phút di chuyển. Những điểm chạm dịch vụ chuẩn quốc tế từ nhà hàng - bar - lounge cao cấp, Spa trị liệu, không gian MICE, Kid’s Club… đều trong tầm bước chân, đem lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tuyển cho cư dân Camellia Residences.

Dấu ấn cá nhân trong lựa chọn sống "Bespoke"

Một trong những điểm nhấn của Camellia Residences là triết lý "bespoke", trao cho cộng đồng ưu tú sự linh hoạt trong việc định hình không gian sống theo phong cách riêng. Gia chủ có thể nhận bàn giao thô để được cá nhân hóa tuyệt đối, hoặc lựa chọn gói nội thất riêng cao cấp theo phong cách đương đại. Dù theo cách nào, chủ sở hữu đều nắm quyền chủ động đặt dấu ấn cá nhân lên từng chất liệu, màu sắc đến cách bài trí không gian.

Bộ sưu tập giới hạn 48 căn biệt thự vì thế là 48 câu chuyện sống riêng biệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân sành sỏi, am tường kiến trúc, nghệ thuật và trải nghiệm sống, mong muốn một ngôi nhà sang trọng theo chuẩn resort 5 sao nhưng bên trong là "thế giới" của riêng mình.

Tiện ích đặc quyền Onsen Pool – Hồ khoáng nóng đa tầng duy nhất tại Thanh Xuan Valley

Đồng điệu trong triết lý trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort và hướng tới sự cân bằng thân – tâm – trí cho mỗi cư dân, BIM Land phát triển trong lòng phân khu Camellia Residences tiện ích đặc quyền: Onsen Pool – Hồ bơi khoáng nóng đa tầng duy nhất trong lòng thung lũng.

Với quy mô 1.150 m2, Onsen Pool được phát triển trên địa hình sườn dốc theo cấu trúc ba tầng giật cấp, gồm hồ bơi vô cực, bể onsen ngoài trời, hồ bơi trẻ em và khu lounge thư giãn. Toàn bộ các bể đều áp dụng công nghệ bơm nhiệt và thủy trị liệu hiện đại, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng bốn mùa dành cho cư dân Camellia Residences.

Nhìn từ xa, Onsen Pool như một thác nước tự nhiên, ẩn khuất trong lòng thung lũng với hiệu ứng thác tràn độc đáo, kết nối ba tầng trải nghiệm.

Cùng với đó, cư dân Camellia Residences còn có thể tìm thấy niềm vui cá nhân trong những điểm chạm tiện ích phong phú tại Thanh Xuan Valley: Country Club, công viên Valley Park, Sports Club, Valley Complex, Xuân Village… và đặc biệt nhất là cung đường trekking xuyên rừng trong nội khu mà hiếm có dự án BĐS nào sở hữu.

Giữa miền thông reo, Camellia Residences được kiến tạo như những tạo tác vượt thời gian. 48 biệt thự vươn mình kiêu hãnh trên triền đồi, giữ trọn khí chất nguyên bản của thung lũng và dấu ấn độc bản của từng chủ nhân. Bộ sưu tập như "tuyên ngôn" về chuẩn sống mới mà Thanh Xuan Valley đang theo đuổi: đề cao sự riêng tư, độc bản và giá trị sống bền vững gắn liền với thiên nhiên.