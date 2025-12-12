Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Trị: Sẽ thu hồi 1.500m² đất cho gia đình nguyên bí thư phường thuê 500.000 đồng/năm

12-12-2025 - 11:21 AM | Bất động sản

Chính quyền phường Ba Đồn (Quảng Trị) khẳng định, sẽ tiến hành thu hồi phần đất công bị cho thuê sai thẩm quyền đối với gia đình nguyên Bí thư phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn cũ.

Ông Trần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, cho biết sau khi nhận phản ánh, địa phương kiểm tra và xác định việc tổ dân phố cho hộ ông Phạm Hùng Sơn thuê khoảng 1.500 m² đất công là không đúng quy định. Phần đất này là diện tích dư sau khi mở rộng tuyến đường nối tổ dân phố 6 và 7 cuối năm 2020.

Quảng Trị: Sẽ thu hồi 1.500m² đất cho gia đình nguyên bí thư phường thuê 500.000 đồng/năm- Ảnh 1.

Khu đất mà gia đình cựu bí thư phường thuê có diện tích 1.500m2.

Theo ông Lê Anh Minh - Tổ trưởng TDP thôn 8, sau khi tuyến đường hoàn thành, phần đất dư chưa được sử dụng. Khi bà Phạm Thị Quyên (vợ ông Phạm Hùng Sơn) đề nghị thuê lại, thôn đồng ý với mức 500.000 đồng/năm để gây quỹ hoạt động văn hóa, thể thao. Ông Minh thừa nhận việc cho thuê là “sai thẩm quyền”.

Trên khu đất thuê, gia đình ông Sơn đã san lấp một phần, trồng cây, đào ao nuôi cá và rào lưới thép bao quanh. Ông Trần Anh khẳng định: “Thôn cho thuê là sai, chính quyền chắc chắn sẽ thu hồi diện tích đất này”.

Quảng Trị: Sẽ thu hồi 1.500m² đất cho gia đình nguyên bí thư phường thuê 500.000 đồng/năm- Ảnh 2.

Khu đất được gia đình cựu bí thư phường lập hàng rào, đào ao, trồng cây...

Ông Phạm Hùng Sơn là nguyên Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ) và đã nghỉ hưu sau khi địa phương sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo Hoàng Nam

Tiền Phong

