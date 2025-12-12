Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng

12-12-2025 - 11:12 AM | Bất động sản

Mong muốn của gia chủ là một không gian phòng khách rộng rãi hơn, kết hợp một góc làm việc, một bảng màu hài hòa để cả hai vợ chồng đều thấy dễ chịu.

Hiện trạng căn hộ cũ khá bí bách bởi các bức tường chia cắt, KTS đã quyết định đập bỏ bức tường của phòng ngủ cũ, mở rộng không gian phòng khách. Không gian mới được liên thông mượt mà giữa khách - bàn ăn - góc làm việc tạo tầm nhìn rộng và thoáng đãng hơn.

Góc làm việc tích hợp trong không gian mở, tối ưu diện tích trống, tách nhẹ bằng giá gỗ và khoảng lùi tường.

Khu thờ được thiết kế với bố cục cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữ trọn sự tôn nghiêm, đáp ứng yêu cầu và chủ nhà rất tâm đắc. Gam hồng cam ấm áp, điểm nhấn theo sở thích của chị chủ, được tiết chế tinh tế để hòa quyện cùng tổng thể trung tính, nhẹ nhàng mà vẫn đầy sức sống.

Bố trí một tiểu cảnh theo mong muốn của chủ nhà, bo cong góc kết hợp tường lam gỗ làm điểm nhấn, phân tách nhẹ nhàng hành lang vào hai phòng ngủ và khu vực bàn ăn.

Sau cửa vào tận dụng làm thêm hệ tủ có hộc trang trí kết hợp tủ giày phụ trong phòng, tay nắm âm gọn gàng và liền lạc. Khu vực thay đồ được tách biệt với phòng ngủ chính thông qua một lối đi dạng vòm cong mang lại sự riêng tư và nét kiến trúc mềm mại. Kết hợp làm góc bàn trang điểm với gương vòm cong đứng, tạo sự đồng điệu với lối vào.

Phòng ngủ ông bà thiết kế tối giản, tập trung vào sự thanh lịch và thư giãn. Bảng màu trung tính gồm tông be, kem, kết hợp với các vật liệu mộc mạc như gỗ sáng màu. Nội thất được tinh giản hóa, tủ quần áo cao kịch trần không tay nắm, tận dụng khoét hộc để đồ nhỏ phía trong hệ tủ kết hợp làm bàn đầu giường.

Phòng ngủ con sáng tạo và đa màu sắc theo sở thích của cháu bé, vẫn đảm bảo công năng học hành ngủ nghỉ. Không gian sử dụng bảng màu pastel ngọt ngào chủ đạo là hồng, kết hợp với các chi tiết xanh mint và vàng nhạt.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo bất ngờ về thị trường bất động sản 2026: Khó lặp lại kịch bản căng thẳng như năm 2022

Dự báo bất ngờ về thị trường bất động sản 2026: Khó lặp lại kịch bản căng thẳng như năm 2022 Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp Nổi bật

Rivea Residences – vị thế chiến lược “khởi nguyên” chuẩn sống mới tại Thủ đô

Rivea Residences – vị thế chiến lược “khởi nguyên” chuẩn sống mới tại Thủ đô

10:00 , 12/12/2025
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày “về đích”

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày “về đích”

09:56 , 12/12/2025
"Điểm nóng" chung cư TPHCM gọi tên Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103%

"Điểm nóng" chung cư TPHCM gọi tên Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103%

09:50 , 12/12/2025
Bất ngờ diễn biến giá chung cư Hà Nội: Thanh Trì dẫn đầu mức tăng toàn thị trường lên đến 158%, Gia Lâm và Hà Đông cũ tăng 143%

Bất ngờ diễn biến giá chung cư Hà Nội: Thanh Trì dẫn đầu mức tăng toàn thị trường lên đến 158%, Gia Lâm và Hà Đông cũ tăng 143%

09:36 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên