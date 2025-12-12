Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày “về đích”

12-12-2025 - 09:56 AM | Bất động sản

Sau gần ba năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang tiến rất gần đến ngày về đích, sẵn sàng khánh thành đúng mốc 19/12 như chỉ đạo của Chính phủ.

Được khởi công ngày 30/9/2020, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, có chiều dài 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km). Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Sau hơn 1.000 ngày đêm thi công thần tốc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang trên đường về đích.

Tuyến chính dài 88km đã hoàn thiện thảm nhựa, toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã xong bản mặt cầu

Mưa lớn kéo dài thời gian qua gây khó khăn cho công tác thảm nhựa và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi thời tiết tạnh ráo, nhà thầu lập tức huy động thiết bị để thi công cuốn chiếu các phần việc như sơn kẻ đường, lắp biển báo, tôn hộ lan…

Để kịp tiến độ, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã huy động hơn 3.500 nhân sự (lúc cao điểm hơn 4.000 người) và 1.100 thiết bị, triển khai thi công 3 ca, 4 kíp, xử lý các phần việc phát sinh, bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng trước đó.

Nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường,… trên tuyến

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500 mét, trong đó, hầm số 3 dài 3.200 mét, là hầm lớn nhất cao tốc Bắc - Nam.

Hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thiện lắp đặt các thiết bị và đang vận hành thử hệ thống quạt, điện chiếu sáng, loa phát thanh, thiết bị PCCC,…

Hầm số 3 dài 3.200 mét, bên trong hầm có 20 quạt jet (quạt phản lực), 1.734 đèn chiếu sáng có công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều loại thiết bị khác đang được gấp rút hoàn thiện công tác lắp đặt và vệ sinh.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng khánh thành đúng mốc 19/12 như chỉ đạo của Chính phủ

Ở các hạng mục hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp trước đây và sáng tạo phương pháp đào hầm “NATM hệ Đèo Cả”, giúp rút ngắn thời gian thi công, góp phần đưa dự án về đích trước 8 tháng.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội cho Quảng Ngãi, Gia Lai và toàn khu vực miền Trung

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Theo Nguyễn Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo bất ngờ về thị trường bất động sản 2026: Khó lặp lại kịch bản căng thẳng như năm 2022

Dự báo bất ngờ về thị trường bất động sản 2026: Khó lặp lại kịch bản căng thẳng như năm 2022 Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp Nổi bật

"Điểm nóng" chung cư TPHCM gọi tên Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103%

"Điểm nóng" chung cư TPHCM gọi tên Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103%

09:50 , 12/12/2025
Bất ngờ diễn biến giá chung cư Hà Nội: Thanh Trì dẫn đầu mức tăng toàn thị trường lên đến 158%, Gia Lâm và Hà Đông cũ tăng 143%

Bất ngờ diễn biến giá chung cư Hà Nội: Thanh Trì dẫn đầu mức tăng toàn thị trường lên đến 158%, Gia Lâm và Hà Đông cũ tăng 143%

09:36 , 12/12/2025
Lộ diện nhà đầu tư làm dự án Harmonia Bay hơn 1.700 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Lộ diện nhà đầu tư làm dự án Harmonia Bay hơn 1.700 tỷ đồng ở Đà Nẵng

09:31 , 12/12/2025
Huế sắp có khu công nghiệp mới với quy mô vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

Huế sắp có khu công nghiệp mới với quy mô vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

09:25 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên