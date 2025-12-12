Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày “về đích”

Được khởi công ngày 30/9/2020, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, có chiều dài 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km). Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Sau hơn 1.000 ngày đêm thi công thần tốc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang trên đường về đích.

Tuyến chính dài 88km đã hoàn thiện thảm nhựa, toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã xong bản mặt cầu

Mưa lớn kéo dài thời gian qua gây khó khăn cho công tác thảm nhựa và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi thời tiết tạnh ráo, nhà thầu lập tức huy động thiết bị để thi công cuốn chiếu các phần việc như sơn kẻ đường, lắp biển báo, tôn hộ lan…

Để kịp tiến độ, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã huy động hơn 3.500 nhân sự (lúc cao điểm hơn 4.000 người) và 1.100 thiết bị, triển khai thi công 3 ca, 4 kíp, xử lý các phần việc phát sinh, bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng trước đó.

Nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường,… trên tuyến

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500 mét, trong đó, hầm số 3 dài 3.200 mét, là hầm lớn nhất cao tốc Bắc - Nam.

Hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thiện lắp đặt các thiết bị và đang vận hành thử hệ thống quạt, điện chiếu sáng, loa phát thanh, thiết bị PCCC,…

Hầm số 3 dài 3.200 mét, bên trong hầm có 20 quạt jet (quạt phản lực), 1.734 đèn chiếu sáng có công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều loại thiết bị khác đang được gấp rút hoàn thiện công tác lắp đặt và vệ sinh.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng khánh thành đúng mốc 19/12 như chỉ đạo của Chính phủ

Ở các hạng mục hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp trước đây và sáng tạo phương pháp đào hầm “NATM hệ Đèo Cả”, giúp rút ngắn thời gian thi công, góp phần đưa dự án về đích trước 8 tháng.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội cho Quảng Ngãi, Gia Lai và toàn khu vực miền Trung

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.