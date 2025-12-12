Lộ diện nhà đầu tư làm dự án Harmonia Bay hơn 1.700 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 9/12/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và căn hộ Đà Nẵng - Harmonia Bay tại phường An Hải.

Cụ thể, UBND thành phố chấp thuận cho CTCP Đầu tư Blue Land đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và căn hộ Đà Nẵng - Harmonia Bay.

Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1.730 tỷ đồng, quy mô 27 tầng cao và 3 tầng hầm, 299 căn hộ chung cư cao cấp, dân số gần 740 người trên diện tích hơn 2.600 m2.

Dự án hướng đến mục tiêu đầu tư, xây dựng một chung cư văn minh, hiện đại gồm nhà ở thương mại kết hợp thương mại dịch vụ với hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ để bán căn hộ (không bán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài).

Ảnh minh họa

Đồng thời, góp phần tăng nguồn cung, giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở đang ngày càng phát triển tại khu vực phường An Hải, TP.Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Blue Land thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư, môi trường... theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, Blue Land còn phải chịu trách nhiệm thực hiện dự án đúng theo tiến độ, nội dung được cấp tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án được giao xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ và đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của người dân tại khu vực/dự án.

Được biết, CTCP Đầu tư Blue Land được thành lập ngày 11/11/2024, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 955,32 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm ông Trần Xuân Quang và ông Trần Duy Ngọc mỗi người góp hơn 9,55 tỷ đồng (tỷ lệ 1%); bà Trần Thị Huệ góp 457,66 tỷ đồng (tỷ lệ 47,906%) và ông Trần Văn Vịnh góp hơn 478,55 tỷ đồng (tỷ lệ 50,094%).

Theo cập nhật mới nhất ngày 27/6/2025, Blue Land đã thực hiện giảm vốn điều lệ về mức 920 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty gồm ông Trần Văn Vịnh- Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Duy Ngọc- Giám đốc.

Trong đó, ông Trần Văn Vịnh hiện còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của CTCP Xây dựng Xuân Quang- doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Trụ sở chính đặt tại Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.



