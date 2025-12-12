Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88 km trước giờ G

12-12-2025 - 11:19 AM | Bất động sản

Sau gần 3 năm thi công, dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sắp hoàn thành, sẵn sàng khánh thành vào ngày 19-12 tới.

Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh, gồm Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư; các liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu là nhà thầu thi công. Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, phía đông giai đoạn 2021-2025.

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 1.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chuẩn bị hoàn thành

Dự án được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công ngày 1-1-2023.

Sau gần 3 năm nỗ lực vượt khó, hơn 4.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã ngày đêm làm nên diện mạo cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn như một dải lụa vắt qua nhiều vùng quê, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, hiện phần xây dựng toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường, sẵn sàng khánh thành vào ngày 19-12 tới.

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 2.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Trong đó, cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) có chiều dài 610m, là công trình cầu lớn nhất của dự án.

Đồng thời, tuyến có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m, trong đó, hầm số 3 dài 3.200m, là hầm lớn nhất cao tốc bắc-nam.

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 3.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m

Hầm số 3 dài 3.200m, bên trong hầm có 20 quạt quạt phản lực, 1.734 đèn chiếu sáng có công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều loại thiết bị khác đang được gấp rút hoàn thiện công tác lắp đặt và vệ sinh.

Ở các hạng mục hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp trước đây, giúp rút ngắn thời gian thi công, góp phần đưa dự án về đích trước 8 tháng.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khi đưa vào khai thác không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho nhiều vùng, miền trên cả nước.

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 4.

Nhiều biển báo đã được lắp đặt, chuẩn bị thông xe

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 5.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 6.

Nhiều hạng mục của cao tốc đã hoàn thành

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 7.

Các công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 8.

Tuyến cao tốc đi qua địa bàn 2 tỉnh, gồm Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km)

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 9.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m

Diện mạo tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với vốn hơn 20.000 tỉ - Ảnh 10.

Tuyến cao tốc đi qua địa bàn 2 tỉnh, gồm Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km)

Theo T.Trực

Người lao động

