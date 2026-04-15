Camera AI phát hiện hàng loạt siêu xe nhập lậu, trốn thuế ở châu Âu

Theo Carscoops, trong nhiều năm qua, nhiều chủ siêu xe đã tận dụng “kẽ hở” bằng cách đăng ký xe ở nước ngoài nhằm né tránh các loại thuế trước bạ và thuế vốn rất cao tại Hy Lạp.

Với khả năng bị kiểm tra trực tiếp trên đường khá thấp, nhiều người tin rằng họ có thể qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những chiếc xe vi phạm này không thể thoát khỏi mạng lưới camera AI giám sát hành trình phương tiện.

Kể từ cuối năm 2025, dữ liệu từ hệ thống camera thu phí cao tốc tích hợp AI được đối chiếu với hồ sơ hải quan và thuế. Thông qua phần mềm, hệ thống đã tự động xác định hàng loạt phương tiện đến từ các thương hiệu như Ferrari, Porsche, Bentley và Mercedes-Benz lưu hành quá thời hạn cho phép đối với xe mang biển số nước ngoài (tối đa 185 ngày trong vòng 12 tháng).

Một lực lượng đặc nhiệm tại Hy Lạp sau đó tiếp nhận dữ liệu này để triển khai các đợt truy quét. Các cuộc kiểm tra đồng loạt được tiến hành tại showroom xe sang , gara tư nhân và các khu vực kinh doanh có liên quan.

Kết quả là 229 phương tiện đã bị tịch thu, với tổng giá trị vượt 10 triệu euro (hơn 310 tỷ đồng), trong đó có những xe đơn lẻ trị giá lên tới 750.000 euro (khoảng 23,3 tỷ đồng).

Hình ảnh do Cơ quan Thuế vụ Độc lập Hy Lạp (AADE) công bố cho thấy toàn bộ số xe vi phạm đã bị thu giữ. Trong đó có nhiều mẫu siêu xe đáng chú ý như Ferrari 599 GTB Fiorano màu trắng, Ferrari F430 Spider màu vàng, Mercedes-AMG G63 4×4² màu xanh và Porsche 911 GT3 (991) màu tím. Tất cả đều lưu hành mà không đáp ứng đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Hy Lạp.

Báo cáo chính thức cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở hành vi trốn thuế . Cơ quan điều tra đã phát hiện một số xe “ma” với số VIN bị làm giả, nghi liên quan đến các vụ đánh cắp xe.

Các nhà chức trách hiện cũng đang điều tra về nguồn gốc giao dịch mua bán của những chiếc xe này. Nhiều chủ xe không thể chứng minh nguồn thu nhập hợp pháp phù hợp với giá trị phương tiện sở hữu. Các hình phạt cuối cùng đối với các trường hợp vi phạm đang được xem xét.