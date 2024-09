Camera bật suốt 72h tiết lộ 1 thói quen ngủ của người đàn ông Nhật đã khiến 7,5 triệu người kinh ngạc

Trong khi hầu hết các chuyên gia y tế đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc để duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, một vận động viên thể hình người Nhật Bản tên Hori Daisuke đã khiến dư luận phải kinh ngạc khi tuyên bố rằng anh chỉ ngủ 30 phút mỗi ngày suốt 12 năm qua.



Đáng chú ý, ở tuổi 40, Hori Daisuke cho biết rằng anh đã huấn luyện cơ thể và tinh thần của mình để có thể hoạt động bình thường với khoảng thời gian ngủ siêu ngắn mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Theo anh, việc giảm giờ ngủ cho phép anh tận dụng tối đa thời gian trong ngày, "kéo dài cuộc sống" của mình theo một cách đặc biệt.

Hành trình đến với thói quen ngủ ngắn kỳ lạ



Cư trú tại tỉnh Hyogo, Hori Daisuke bắt đầu giảm dần thời gian ngủ của mình cách đây 12 năm. Trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post, anh chia sẻ rằng mình duy trì tỉnh táo trong suốt 23,5 giờ mỗi ngày, nhờ kết hợp giữa việc tập thể dục và uống cà phê.

"Ban đầu, tôi kết hợp cả việc tập thể dục hoặc uống cà phê trước bữa ăn một giờ là có thể tránh được cơn buồn ngủ," anh chia sẻ về bí quyết giữ mình không gục ngã trước giấc ngủ.

Một trong những điểm nổi bật trong phương pháp của Hori Daisuke là anh không nhấn mạnh vào thời lượng ngủ mà tập trung vào chất lượng giấc ngủ. Theo anh, những công việc yêu cầu sự tập trung cao độ sẽ được lợi từ giấc ngủ ngắn nhưng hiệu quả hơn là giấc ngủ dài. Anh đưa ra ví dụ về các bác sĩ hay lính cứu hỏa, những người thường xuyên làm việc trong điều kiện phải nghỉ ngơi ít nhưng vẫn duy trì hiệu suất công việc ở mức cao.

Về sau, Hori Daisuke đã thành lập Hiệp hội Đào tạo Giấc ngủ Ngắn Nhật Bản vào năm 2016. Từ đó đến nay, anh đã hướng dẫn hơn 2.100 người cách trở thành những người ngủ ngắn nhưng vẫn đạt hiệu quả sống và làm việc cao.

Phương pháp ngủ của Hori Daisuke không chỉ gây chú ý bởi tính độc đáo mà còn tạo ra những thay đổi thực tế trong cuộc sống của một số người theo học. Một học viên của anh chia sẻ rằng cô đã bắt đầu giảm dần thời gian ngủ từ 4 năm trước, từ 8 giờ mỗi ngày xuống còn 90 phút, và cô vẫn giữ được sức khỏe tinh thần ổn định cùng làn da tươi trẻ.

Xuất hiện trên truyền hình và khiến hàng triệu người kinh ngạc

Gần đây, Hori Daisuke đã tham gia cuộc thi "Thân hình đẹp nhất Nhật Bản" và được xuất hiện trong chương trình thực tế Will You Go With Me? của Đài Truyền hình Yomiuri Nhật Bản.

Trong chương trình này, cuộc sống hàng ngày của anh được ghi lại bằng camera liên tục trong suốt ba ngày. Quá trình này đã vô tình tiết lộ cách ăn ngủ của Hori. Có ngày, anh chỉ ngủ 26 phút và sau khi thức dậy, anh vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một ngày làm việc cũng như tập luyện như thường lệ.

Đoạn video này được đăng tải trên mạng và nhanh chóng thu hút rất nhiều người xem. Ai nấy đều cảm thán về thói quen ngủ lạ kỳ. Tuy nhiên, một bộ phận khác không đồng tình và cho rằng nó tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe lâu dài.

Những cảnh báo từ các chuyên gia



Mặc dù phương pháp của Hori Daisuke gây ấn tượng mạnh và nhận được sự quan tâm rộng rãi, các chuyên gia y tế vẫn giữ quan điểm rằng mọi người nên tuân theo các khuyến nghị về giấc ngủ để bảo vệ sức khỏe của mình.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, người lớn cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe tối ưu. Việc ngủ ít hơn thời gian khuyến nghị này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tăng cân, béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, đột quỵ và trầm cảm.

Bác sĩ và chuyên gia về giấc ngủ cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù một số người có thể tự rèn luyện để ngủ ít hơn, việc áp dụng thói quen ngủ ngắn không phù hợp với mọi cơ địa. Họ khuyến cáo rằng mọi người nên cẩn trọng với giấc ngủ của mình, vì thiếu ngủ kéo dài có thể gây ra những hệ lụy lâu dài mà không dễ phát hiện ngay.

Lời kết

Phương pháp ngủ của Hori Daisuke chắc chắn là điều kỳ lạ và gây tò mò. Với nhiều người, việc chỉ ngủ 30 phút mỗi ngày trong suốt 12 năm có vẻ là điều không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Hori Daisuke đã chứng minh rằng, với sự rèn luyện và kỷ luật, cơ thể con người có thể thích nghi với những thói quen ngủ khác biệt. Dẫu vậy, đối với phần lớn mọi người, lời khuyên từ các chuyên gia y tế vẫn là đảm bảo giấc ngủ đủ và chất lượng để duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

