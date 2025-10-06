Campuchia: Lao động Pakistan và chủ Trung Quốc đối đầu bạo lực ở khu phố người Hoa

Tờ Khmer Times ngày 6/10 đưa tin, Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) Long Dimanche đã ra tuyên bố làm rõ thông tin sai lệch lan truyền xung quanh cuộc biểu tình mới đây tại khu phố người Hoa của thành phố Sihanoukville thuộc tỉnh này.

Trái ngược với những thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cuộc biểu tình này không liên quan đến công dân Indonesia hay Ấn Độ. Thay vào đó, vụ việc này là một cuộc đối đầu bạo lực giữa công nhân Pakistan và chủ sử dụng lao động Trung Quốc, ông cho biết.

Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) Long Dimanche. Ảnh: Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk

Theo Khmer Times, lời giải thích này được đưa ra sau một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội có nhiều đoạn video ngắn cho thấy tình trạng bất ổn và thiệt hại tài sản tại một tòa nhà ở khu phố người Hoa của Sihanoukville.

Bài đăng khẳng định rằng "hàng ngàn công dân Indonesia và Ấn Độ đã tổ chức một cuộc biểu tình" và tòa nhà chung cư - nơi ở của nhân viên - tại khu phố người Hoa đã bị phá hủy trong cuộc bạo loạn được cho là xảy ra lúc 12:20 đêm 4/10. Những thông tin này nhanh chóng gây ra lo ngại trong cộng đồng địa phương cũng như quốc tế.

(Video cho thấy tình trạng bất ổn và thiệt hại tài sản tại một tòa nhà ở khu phố người Hoa của thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia. Nguồn: X/@jacobincambodia)

Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk Dimanche nhấn mạnh rằng thông tin trong bài đăng là không chính xác và kêu gọi công chúng và phương tiện truyền thông chỉ nên tin vào các nguồn chính thức.

“Thực sự đã có một cuộc đối đầu bạo lực, nhưng liên quan đến công nhân Pakistan và chủ lao động Trung Quốc, chứ không phải công dân Indonesia hay Ấn Độ”, ông nói.

Theo ông Dimanche, tình trạng bất ổn bắt nguồn từ những bất đồng ngày càng leo thang sau khi một số phát biểu của chủ lao động Trung Quốc liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đã xúc phạm nặng nề các nhân viên người Pakistan, dẫn đến bùng phát bạo lực.

Sau đó, cảnh sát Sihanoukville đã bắt giữ hơn 50 người Pakistan và hai công dân Trung Quốc để thẩm vấn. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk lưu ý rằng các nhà chức trách vẫn đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại của cuộc biểu tình, và thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố vì cảnh sát vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Vụ việc đã nhận được phản hồi từ Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia. Đại sứ Santo Darmosumarto đã lên tiếng đính chính thông tin sai lệch về sự liên quan của công dân Indonesia.

Ông tái khẳng định cam kết của đại sứ quán trong việc đảm bảo công dân Indonesia tại Campuchia tuân thủ luật pháp địa phương và duy trì hành vi hòa bình.

“Đại sứ quán luôn khuyến cáo tất cả người Indonesia cư trú tại Campuchia tuân thủ luật pháp của Vương quốc và tôn trọng cộng đồng và môi trường địa phương”, Đại sứ Darmosumarto cho biết.

Theo Khmer Times, Sihanoukville - vốn nổi tiếng với lực lượng lao động đa văn hóa năng động và hoạt động kinh tế bùng nổ - đã chứng kiến căng thẳng gia tăng liên quan đến tranh chấp lao động giữa các cộng đồng người nước ngoài. Vụ việc lần này cho thấy sự cân bằng tinh tế mà chính quyền cần phải duy trì trong việc quản lý sự khác biệt về sắc tộc và văn hóa, đặc biệt là ở các khu vực đô thị đang phát triển nhanh chóng.

Các quan chức địa phương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng tránh thông tin sai lệch vì chúng có thể gây căng thẳng và làm suy yếu an ninh công cộng.