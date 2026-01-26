Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia và Lào ký kết thỏa thuận lịch sử

26-01-2026 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Thỏa thuận này đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược hướng tới việc sử dụng các hành lang vận tải của Lào để đẩy nhanh xuất khẩu nông sản Campuchia sang thị trường Trung Quốc.

Tờ Khmer Times ngày 26/1 đưa tin, Campuchia và Lào đã ký kết một thỏa thuận lịch sử về vận chuyển và chuyển tải nông sản - một động thái nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường khu vực và hỗ trợ lưu thông hàng hóa Campuchia sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Dith Tina cùng với Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào Linkham Douangsavanh đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận vào ngày 25/1 tại trụ sở của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Thỏa thuận này đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược hướng tới việc sử dụng các hành lang vận tải của Lào để đẩy nhanh xuất khẩu nông sản Campuchia sang thị trường Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Dith Tina (thứ 4 từ phải sang) và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh (thứ 4 từ trái sang) chủ trì lễ ký kết thỏa thuận. Ảnh: MAFF

Trong cuộc hội đàm song phương với phía Lào, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Tina bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước láng giềng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi cung ứng song phương. Ông lưu ý rằng các nhóm kỹ thuật từ cả hai quốc gia sẽ phối hợp để hài hòa các thủ tục xuyên biên giới, loại bỏ các nút thắt về hậu cần cho các nhà xuất khẩu nông sản.

Bên cạnh vấn đề vận chuyển, các cuộc thảo luận đã xác định một số lĩnh vực hợp tác mở rộng, chẳng hạn như tiềm năng của Lào trong việc cung cấp phân bón cho nông dân Campuchia và nỗ lực cải thiện việc sản xuất giống cây trồng. Bộ trưởng hai nước cũng thảo luận về việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc tế, cũng như tăng cường môi trường đầu tư khu vực thông qua các triển lãm nông nghiệp chung.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Tina cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác về môi trường, kêu gọi nỗ lực chung trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo tồn động vật hoang dã và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên dọc biên giới chung giữa hai nước.

Theo Khmer Times, thỏa thuận này được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược của Campuchia nhằm đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm chi phí vận chuyển cho ngành nông nghiệp đang phát triển của nước này.

Theo Duy Nguyễn

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Campuchia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng

Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng Nổi bật

Bị ông Trump dọa đánh thuế 100%, Canada ngay lập tức làm điều này khiến Bắc Kinh "hụt hẫng"

Bị ông Trump dọa đánh thuế 100%, Canada ngay lập tức làm điều này khiến Bắc Kinh "hụt hẫng" Nổi bật

Mỹ ‘bó tay’ suốt nhiều thập kỷ, Trung Quốc âm thầm vận hành loại đường ray chưa từng có suốt 2 năm, tăng tốc vật nặng ở mức 1.200 km/h

Mỹ ‘bó tay’ suốt nhiều thập kỷ, Trung Quốc âm thầm vận hành loại đường ray chưa từng có suốt 2 năm, tăng tốc vật nặng ở mức 1.200 km/h

19:03 , 26/01/2026
NASA cảnh báo bất thường

NASA cảnh báo bất thường

19:00 , 26/01/2026
Virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ, các nước láng giềng đồng loạt nâng mức cảnh giác: Cảnh báo loại virus chết người, không có cách chữa khỏi

Virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ, các nước láng giềng đồng loạt nâng mức cảnh giác: Cảnh báo loại virus chết người, không có cách chữa khỏi

18:29 , 26/01/2026
Ông trùm kinh doanh Nhật Bản: Ở đời chỉ 1 kiểu người có thể giàu có, nếu không muốn thất bại thì tránh 3 điều này!

Ông trùm kinh doanh Nhật Bản: Ở đời chỉ 1 kiểu người có thể giàu có, nếu không muốn thất bại thì tránh 3 điều này!

17:59 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên