Cân bằng năng lượng trong ngôi nhà hiện đại, những lưu ý gia chủ nhất định phải biết

Chia sẻ về góc nhìn năng lượng ngôi nhà trong bối cảnh đô thị hiện đại, KTS.Phạm Ngọc Thiên Ân, Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian Hoàn Hảo cho hay, ngôi nhà là một thực thể thu nạp năng lượng và phát thải năng lượng. Nếu cân bằng được cả 2 yếu tố này thì đó là một ngôi nhà khỏe mạnh và cung cấp môi trường sống tốt cho các thành viên trong gia đình.

Hiểu sao cho đúng về phong thuỷ - năng lượng ngôi nhà

Ngày nay chúng ta đều biết con người là một thực thể năng lượng. Con người sống nhờ những nguồn năng lượng nạp vào như thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ, môi trường… và cả những năng lượng phát thải như việc thở ra, đổ mồ hôi, bài tiết…

Một con người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần là khi các yếu tố trên được cân bằng. Ngôi nhà cũng vậy, là một thực thể thu nạp năng lượng và phát thải năng lượng, nếu cân bằng được cả 2 yếu tố thì đó là một ngôi nhà khỏe mạnh, cung cấp môi trường sống tốt, năng lượng tốt cho tất cả thành viên trong gia đình.

Việc điều chỉnh năng lượng cân bằng này tồn tại từ xa xưa, thích nghi và tiến hóa theo dòng lịch sử loài người. Mọi người vẫn thường gọi đó là bộ môn phong thủy nhằm đem lại sự cân bằng năng lượng môi trường sống cho tất cả mọi người.

Trong quá trình tiến hóa của xã hội, việc vận dụng kiến thức phong thủy cũng phải theo sự phát triển công nghệ của các thời kỳ mà thay đổi cho phù hợp.

Văn hóa Á Đông vốn rất coi trọng vấn đề phong thủy. Tuy nhiên, với sự du nhập của văn hóa Phương Tây, nhiều người quay lại bài xích yếu tố này, cho rằng nó “mê tín dị đoan”.

Đầu tiên, phải xác định rõ phong Thủy là một bộ môn khoa học về năng lượng sống, nói về sự cân bằng hài hòa các mặt đối lập âm dương các vấn đề kỹ thuật, năng lượng, tâm lý và tâm linh. Bộ môn phong Thủy đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử Á Đông và dần dần đi vào chương trình học của một số trường Đại học, Cao đẳng, các trung tâm đào tạo kỹ năng ... không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới.

Tuy nhiên, có một thiểu số người lợi dụng lòng tin dành cho bộ môn này để trục lợi. Do đặc thù của ngành phong thủy liên quan giữa bối cảnh sống và môi trường sống kết hợp nơi ở nên đòi hỏi sự hiểu biết phong thủy rất sâu rộng. Không chỉ ở các kinh nghiệm và kiến thức cổ xưa truyền lại mà còn phải am hiểu về quy hoạch, kiến trúc và hệ thống kỹ thuật công trình.

Xét ở gốc độ phong thuỷ căn nhà, không phải lúc nào nhà phong thủy cũng am hiểu về kiến trúc nên chỉ có thể đưa ra lời khuyên về chuyên môn thuần túy mang tính tâm linh. Điều này vô tình mâu thuẫn với nguyên lý thiết kế kiến trúc xây dựng và thực tế trong bối cảnh đô thị.

Phong thủy của một ngôi nhà tốt giúp cho mọi người trong nhà đều cảm thấy sinh khí thoải mái, dễ chịu, sống tâm an. Khi tâm an và cơ thể thoải mái, mọi người sẽ ôn hòa tâm tính, minh triết, tránh được việc nảy sinh các tư tưởng tiêu cực hoặc nóng giận thất thường. Việc này sẽ giúp mọi người tránh được quyết định mang tính sai lầm khi cơ thể không thông suốt và giúp cho sức khỏe ổn định. Khoa học đã chứng minh rằng hầu hết bệnh tật của con người đều do các cảm xúc tiêu cực thái quá mà sinh ra như buồn, giận, lo âu, căng thẳng…

Ở một góc độ khác, nguyên lý thiết kế kiến trúc được ứng dụng để tạo ra một không gian sống thuận tiện, thoải mái. Hơn thế nữa, nó thể hiện gu thẩm mỹ và là niềm tự hào cho chủ nhân, cùng các thành viên trong gia đình. Do đó, thay vì đối chọi, mâu thuẫn lẫn nhau, hai bộ môn này nên được kết hợp để mang tới hiệu quả cao nhất cho gia chủ.

Thực ra, bản chất năng lượng này không có gì quá huyển bí hay tâm linh bí ẩn cả. Việc cân bằng năng lượng nó phải phụ thuộc thực tế cách thức sử dụng của ngôi nhà.

KTS.Phạm Ngọc Thiên Ân

Nói về ứng dụng nguyên lý phong thủy trong việc xây dựng năng lượng cho ngôi nhà, mọi người vẫn thường định nghĩa phong thủy theo khái niệm là “gió và nước” và chỉ cần nhà có gió nhiều là tốt nhưng đó là một quan niệm chưa chuẩn xác.

Có bao nhiêu trường phái phong Thủy, bao nhiêu Nhà Phong Thủy thì có bấy nhiêu định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, qua suốt quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân thì tôi thấy định nghĩa bao trùm tổng quát nhất chính là: Phong trong tiếng Hán Việt ngoài là gió còn là đỉnh núi. Núi vươn cao hướng lên đại diện cho Dương nhưng núi đứng im lại đại diện cho Âm. Thủy là nước, nước chảy động không ngừng đại diện cho Dương nhưng nước sâu thẳm khó dò đại diện cho Âm.

Cho nên từ phong Thủy mang hàm nghĩa bao trùm tính triết học Á Đông là trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Một môi trường sống tốt nhất cho con người là môi trường có Âm Dương cân bằng. Hay nói cách khác là tất cả các yếu tố của một căn nhà và môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuốc sống con người đều phải cân bằng hài hòa.

Thực tế hiện nay mọi người có xu hướng khi chọn đất làm nhà sẽ chọn hướng nhà theo tuổi, điển hình là mọi người đều có khuynh hướng theo phái Bát Trạch là Đông tứ mạng chọn Đông tứ trạch, Tây tứ mạng chọn Tây tứ trạch hoặc một số người cần phải tìm nhà có hướng tọa độ tốt chính xác theo Huyền Không Phi Tinh.

Tuy nhiên Trong thực tế, do một số yếu tố khách quan và chủ quan, không phải lúc nào mình cũng chủ động chọn được mảnh đất, ngôi nhà mà mình mong muốn; hoặc đôi khi do không đủ hiểu biết và kinh nghiệm để chọn và sau khi chọn xong thì lại nghe một số thầy Phong Thủy phán là không hợp hướng…dẫn đến tâm lý bất an, gia đình bất hòa.

Thực tế thông qua trải nghiệm cả về phương diện lý thuyết lẫn thực tế, tôi nhận thấy là ngôi nhà có 2 hình hài. Một là hình hài vật lý được tạo nên từ đất cát, gạch đá ... mà chúng ta có thể nhìn, chạm vào được. Hai là hình hài năng lượng, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa các yếu tố. Hình hài này tuy không nhìn thấy được nhưng lại tác động trực tiếp tới trạng thái sức khỏe và tinh thần của gia chủ như hệ thống điện, nước, viễn thông, bố cục không gian, vật liệu, hình ảnh gây nên các hiệu ứng tâm lý bất an, kích hoạt sự ảo giác cho người sinh sống.

Phong thủy của khu đất là một phần trong hình hài năng lượng đó. Với người KTS muốn dừng lại ở việc chỉ là người xây nên hình hài vật lý của ngôi nhà, vì nếu dừng lại ở đó thì gia chủ không có được một ngôi nhà tâm an trọn vẹn.

Thực tế là đa số khách hàng chọn mua đất/nhà rồi mới tìm đến kiến trúc sư nên tối ưu hình hài năng lượng của ngôi nhà trên mảnh đất sẵn có của gia chủ là một phần công việc của người KTS.

Những nỗi bất an thường thấy của gia chủ

Mỗi căn nhà hoặc khu đất gia chủ đã chọn đa phần đều có một tọa độ xác định, dù muốn dù không chưa chắc đã phù hợp các yếu tố theo lý thuyết phong thủy đề ra. Vì thế, điều này gây nên các nỗi bất an thường thấy nhất, cụ thể:

Hướng nhà được xác định theo Huyền Không Phi Tinh vào cách cục xấu khiến chú nhà hoang mang. Trong rtường hợp đó chúng ta cần nhận định thực tế rằng nếu hướng nhà “tốt” hay “xấu” thì chẳng lẽ cả con phố thắng tắp thì tất cả nhà đồng 1 hướng, thậm chí nếu là trong một khu dự án, nhà không chỉ cùng hướng mà còn giống nhau tuyệt đối về bố cục không gian trong nhà thì cả dãy phố đều tốt hết hoặc xấu hết sao?

Thực tế việc cân bằng các năng lượng trong ngôi nhà sẽ phải linh hoạt trên việc vận dụng các hệ thống kỹ thuật trong ngôi nhà tùy theo bố cục nhà để tạo ra trường năng lượng sinh khí vượng nhất có thể.

Một ngôi nhà giống như một thực thể sống. Hình dạng, hướng xét trên khía cạnh phong thủy sẽ cho thấy một cấu trúc thực thể thuộc “chủng loại” khác nhau. Vì thé, cần có một bố cục phù hợp riêng cho từng chủng loại. Trong đó kết cấu hoàn thiện chính là xương thịt của thực thể. Hệ thống bố trí điện, nước, viễn thông phù hợp theo cấu trúc chính là hệ thống mạch máu và thần kinh giúp cơ thể thực thể khoẻ mạnh và tạo ra trường năng lượng tốt.

Trong bối cảnh đô thị hiện đại, việc nhất định chọn hướng sẽ rất khó khăn, quan điểm của KTS vẫn là khuyên gia chủ khi chọn nơi ở cho mình thì nên cân nhắc về vị trí địa lý, bối xảnh xã hội tương quan với bối cảnh công việc và cuộc sống của mình. Sau đó, trong quá trình thiết kế sẽ linh hoạt uyển chuyển sao cho phù hợp với hướng nhà để tạo ra vượng khí tốt nhất, mọi người sống thoải mái nhất.

Thiết kế kiến trúc, nội thất cho một ngôi nhà mà muốn được tâm an và gia đạo hưng vượng thì không nên mang các phong cách thiết kế gây ấn tượng mạnh. Điều này sẽ tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ nhưng kích động tiêu cực hoặc lạnh lẽo vì nó sẽ khiến cho tâm lý những người trong nhà trở nên bất ổn vì không phải ai cũng có tâm lý mạnh mẽ giống nhau.

Với bối cảnh công nghệ thiết kế xây dựng và vật liệu tiến bộ hiện nay, việc thiết kế ra một ngôi nhà đẹp không khó, nhà vượng mới khó. Thế nhưng, nhà vượng hay không là do bản thân từng người trong nhà tâm có an hay không.