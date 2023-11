Không còn sợ ế, chủ đầu tư bất động sản ồ ạt “bung hàng” dịp cuối năm

Từ cuối năm ngoái tới nửa đầu năm nay, thị trường bất động sản diễn biến ảm đạm khiến nhiều chủ đầu tư tạm dừng mở bán, thi công dự án. Từ giữa năm nay, thị trường đã xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn. Theo đó, nhiều chủ đầu tư đã “mạnh tay” mở bán trở lại.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), những ngày đầu tiên của quý cuối năm 2023, hàng loạt dự án quy mô lớn với đủ loại hình, trải dài từ Bắc đến Nam bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng, tạo nguồn cung, thúc đẩy giao dịch cho thị trường bất động sản. Đặc biệt, doanh nghiệp sở hữu các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng “bung hàng" sau thời gian dài quan sát, chờ đợi là dấu hiệu tích cực thể hiện tiến trình phục hồi khả quan của thị trường bất động sản.

Tại Hà Nội, phân khúc chung cư sẽ có thêm lượng hàng mới từ dự án The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm). Bên cạnh đó, các dự án như The Moonlight 1 An Lạc (huyện Hoài Đức), Rose Town Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai)... cũng đang tích cực mở bán đợt mới.

Không dừng lại ở đó, phân khúc thấp tầng liền kề cũng đón nhận thông tin mở bán của nhiều dự án như Aquarius Hưng Yên (huyện Văn Giang), Sapa City Clouds Lào Cai (thị xã Sapa), khu đô thị Danko Center (TP. Tuyên Quang)...

Tại khu vực TP.HCM và vùng phụ cận, nguồn cung cũng được bổ sung ồ ạt không kém. Một số dự án đã mở bán giai đoạn tiếp theo như Akari City (quận Bình Tân), Glory Heights (quận 9), Mastery Centre Point (quận 9), The Global City (TP. Thủ Đức), The Privia (quận Bình Tân)...

Ngoài ra, tại Đồng Nai cũng ghi nhận một số dự án mở bán như Eco Village Saigon River (huyện Nhơn Trạch), Fiato City (huyện Nhơn Trạch)... Với Bình Dương, đó là các dự án Picity Sky Park (TP. Dĩ An), Bcons Polaris (TP. Dĩ An), Astral City (TP. Thuận An)...

Tại miền Trung, thị trường cũng được làm “ấm” nhờ các đợt chào hàng của loạt dự án như Eco Central Park Vinh (xã Hưng Hòa), The Panorama 2 Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), The Sailing Quy Nhơn…

Đặc biệt, sau thời gian dài “im hơi, lặng tiếng”, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang nỗ lực lấy lại vị thế trên thị trường. Nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu chào bán các dự án “khủng” như The 5Way Phú Quốc (Bãi Dài), Meypearl Harmony Phú Quốc (Bãi Trường), Regal Legend Quảng Bình (TP. Đồng Hới), The Ocean Resort Quy Nhơn (huyện Phù Cát)...

Theo thông tin ghi nhận từ Tổ công tác Nghiên cứu thị trường VARS trên cả nước, các dự án mới mở bán mới đều được quan tâm, ghi nhận lượng booking ấn tượng với các chính sách bán hàng hấp dẫn. Điển hình một dự án nghỉ dưỡng của một chủ đầu tư uy tín tại Phú Quốc ghi nhận lượng booking cao hơn nhiều lần số lượng mở bán.

Bên cạnh thị trường sơ cấp, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thị trường thứ cấp cũng đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi lạc quan. Nhiều phân khúc đã "vượt đáy", tiêu biểu nhất là đất nền, nhà trong dân.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trước đây, hai phân khúc trên thường được giao dịch trong tầm giá dưới 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện lực cầu đã được cải thiện, nguồn cung cũng trở nên đa dạng hơn nhờ các sản phẩm “cắt lỗ” đến từ phía nhà đầu tư.

Nhiều nhà phố, biệt thự có giá trên 5 tỷ đồng, sau khi trải qua một giai đoạn giảm giá sâu, đã được nhiều người mua chấp nhận xuống tiền. Với các động thái trên, nhiều người dự đoán một chu kỳ tăng trưởng mới đã bắt đầu.

Ngoài ra, những khu vực vùng ven các thành phố lớn đã xuất hiện nhiều hơn bóng dáng của các nhà đầu tư. Họ đã khởi động lại quá trình “săn” đất, sau thời gian dài “ngủ đông”. Theo đánh giá của người mua, những địa phương ven đô có hạ tầng tương đối phát triển, tốc độ đô thị hóa cao và còn nhiều dư địa phát triển, trong khi giá bán lại khá “hời”.