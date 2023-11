Tiến độ tháo gỡ cho 2 đại dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết của Novaland

Tại tọa đàm tổ chức mới đây, ông Thái Doãn Hòa, Phó Trưởng Phòng Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản - Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai cho biết, với các dự án đang triển khai, hiện tỉnh Đồng Nai đã và đang tháo gỡ vướng mắc cho một số doanh nghiệp, điển hình gần đây dự án Aqua City của Novaland.



Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác do lãnh đạo tỉnh làm tổ trưởng nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp. Cụ thể, Sở Xây dựng cũng lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn. Trong đó có khó khăn ở Phân khu C4 tại TP Biên Hòa của Novaland và một số đơn vị khác. Đến nay, về cơ phân khu C4 đã tháo gỡ bước đầu để doanh nghiệp được bán sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai. Những khó khăn vướng mắc khác sẽ tháo từng phần.Với những vướng mắc liên quan đến cấp cao hơn phải đăng ký làm việc các bộ ngành để giải quyết cho doanh nghiệp.

Vào ngày 3/11 mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản cho phép 752 căn nhà thấp tầng thuộc 1 phần khu I và V của dự án Aqua City tại xã Long Hưng, TP. Biên Hòa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Một góc dự án Aqua City.

Trước đó, từ tháng 8 - 9/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã chấp thuận cho 43 căn nhà thấp tầng tại dự án nêu trên của Novaland đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 3 tháng, dự án Aqua City đã được đưa vào kinh doanh nhà ở trong tương lai tổng 795 căn nhà thấp tầng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho phép chủ đầu tư được lập và trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, song song với việc thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu C4. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt để thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng.

Theo thông tin từ Novaland, Dự án Aqua City có tổng quy mô 1.000ha. Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2017 - 2020) lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng; cắm mốc thực địa, san lấp mặt bằng và thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 2 (2020 - 2025) lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật, thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 3 (2025 - 2030): triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại gồm: công trình nhà ở, nhà mẫu, công trình công cộng và công trình khác trong dự án để phục vụ kinh doanh, khai thác và vận hành dự án.

Bên cạnh đó, một trong những dự án trọng điểm do Novaland phát triển là NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận) cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ pháp lý.

Cụ thể, tỉnh Bình Thuận, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án Novaworld Phan Thiết cũng của Tập đoàn Novaland, Tổ công tác đã tổ chức cuộc làm việc tại Bộ Xây dựng với UBND tỉnh Bình Thuận và chủ đầu tư dự án để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc và trao đổi, giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, Novaworld Phan Thiết đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 toàn bộ các hạng mục cho cả dự án.

Một góc dự án NovaWorld Phan Thiet.

Trước đó, Tổ công tác của Thủ tướng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì kết luận giữ nguyên chủ trương đầu tư theo quyết định số 934 đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp tháng 04/2019, đồng thời trong quá trình triển khai nếu Dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, NVL cho biết, tỉnh Bình Thuận cũng đang tiến hành các bước pháp lý tiếp theo để điều chỉnh hình thức từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả một lần.

Vào đầu tháng 9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành,TP. Phan Thiết (tên thương mại là NovaWorld Phan Thiết).

Theo đó, trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án NovaWorld Phan Thiết, Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận lập bản đồ xác định cụ thể vị trí, diện tích tại các phần diện tích đất xây dựng công trình biệt thự nghỉ dưỡng và khu phố thương mại theo quy hoạch chi tiết của dự án và gửi về Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận để có cơ sở rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận.

Được biết, NovaWorld Phan Thiết có tổng diện tích 986ha và tổng mức đầu tư 5 tỷ USD thuộc địa bàn xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết. Đây là dự án đầu tư lớn nhất ở địa phương này. Thời gian cho thuê của dự án là 50 năm nhưng phải trải qua 11 năm thực hiện đền bù, giải tỏa mặt bằng. Tính đến tháng 3/2021, UBND tỉnh Bình Thuận mới ban hành quyết định cho thuê đất với tổng diện tích 946ha.

NovaWorld Phan Thiết được quy hoạch là một tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí đẳng cấp tầm cỡ quốc tế, một trong những siêu nghỉ dưỡng bậc nhất sở hữu eo biển dài đến 7km tại bãi biển Phan Thiết. Dự án này từng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường địa ốc trong giai đoạn 2019-2021.