Cán bộ địa chính xã lừa đảo tiền tỉ của nhiều người ở Lâm Đồng

Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo tìm bị hại có liên quan đến việc ký hợp đồng, giao tiền hoặc các giao dịch khác với Nguyễn Văn Khánh (56 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 4).

Thời điểm cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Khánh vào cuối năm 2024.

Khánh từng là cán bộ địa chính xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (cũ, nay thuộc xã Bảo Lâm 4), đã bị khởi tố hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đất đai vào tháng 11-2024.



Theo điều tra ban đầu, trong thời gian công tác tại xã Lộc Phú (cũ), Khánh đã nhận tiền của nhiều người dân để thực hiện các thủ tục như nhận khoán đất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… với số tiền hàng tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, người này không thực hiện theo cam kết, không hoàn trả tiền, cố tình kéo dài thời gian hoặc né tránh trách nhiệm. Việc này diễn ra trong thời gian dài, với nhiều người và tại nhiều địa phương.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, những cá nhân có liên quan đến Nguyễn Văn Khánh đề nghị liên hệ Phòng PC01 (Công an tỉnh Lâm Đồng) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.