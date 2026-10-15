Cận cảnh 300 tấn quần áo cũ chất thành “núi” ở Hà Nội, người dân bới tìm đồ còn lành lặn

Từng đống quần áo cũ đủ màu sắc chất cao như núi, tồn tại suốt hơn một năm tại khu đất thuộc dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), đang được công nhân môi trường thu gom, xử lý. Trong lúc bãi quần áo được dọn dẹp, một số người tìm đến bới chọn những món đồ còn nguyên vẹn, chưa bị rách.

Hàng trăm tấn quần áo cũ chất thành những đống lớn tại khu đất dự án khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm (Hà Nội), gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Những đống quần áo đủ màu sắc, chủng loại từng tồn tại tại khu vực này từ khoảng tháng 4/2025.

Sau thời gian phơi mưa nắng, nhiều bao tải đựng quần áo đã bị mục

Ngày 14/10, công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) tiến hành thu gom quần áo cũ tồn đọng tại khu vực trên, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội. Toàn bộ số quần áo sau khi thu gom sẽ được chuyển đến Nhà máy rác thải Nam Sơn để xử lý.

Theo tìm hiểu, bãi quần áo cũ bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 4/2025. Ban đầu, lượng quần áo không nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng tăng dần, hình thành những đống lớn với đủ chủng loại, màu sắc.

Nhiều quần áo cũ bị ẩm mốc sau thời gian dài phơi mưa nắng ngoài trời.

Khối lượng quần áo cũ tồn đọng tại khu vực được ước tính khoảng 300 tấn do tích tụ lâu ngày và ngấm nước.

Trong ngày 14/10, công nhân của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đang tiến hành xử lý bãi quần áo cũ tồn đọng

Do phơi mưa nắng trong thời gian dài, nhiều quần áo bị ẩm mốc, bốc mùi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Khối lượng quần áo tồn đọng được ước tính khoảng 300 tấn do tích tụ lâu ngày và ngấm nước.

Trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức thu gom, dọn dẹp khu vực này. Tuy nhiên, sau mỗi đợt xử lý, vẫn có người mang quần áo cũ đến đổ, khiến tình trạng tái diễn.

Trong ngày 14/10, khi công nhân đang tiến hành thu gom, một số người có mặt tại bãi quần áo, tranh thủ bới tìm và lựa chọn những món đồ còn lành lặn, chưa bị rách giữa đống quần áo cũ.

Việc thu gom, xử lý bãi quần áo tồn đọng nhằm giải quyết tình trạng kéo dài tại khu vực dự án, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Một số người tìm đến bãi quần áo, bới tìm những món đồ còn lành lặn giữa đống quần áo cũ.

Người dân tranh thủ lựa quần áo chưa bị rách trong lúc công nhân tiến hành thu gom, dọn dẹp khu vực