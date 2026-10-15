Cầu vượt Phạm Tu - đường 70 thành hình, đúc dầm chạy đua về đích cuối năm

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án từng gặp khó khăn và phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc mặt bằng. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 5/2026.