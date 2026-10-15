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Cầu vượt Phạm Tu - đường 70 thành hình, đúc dầm chạy đua về đích cuối năm

| | Bất động sản

Sau gần 10 năm chờ đợi, hình hài cây cầu vượt tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 đã dần lộ diện khi các trụ cầu hoàn thiện và nhiều nhịp dầm liên tục đang được đổ bê tông, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12.

Nút giao đường Phạm Tu - đường 70 là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm Chu Văn An. Được đánh giá là công trình hạ tầng trọng điểm tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, dự án đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương sau nhiều năm ngắt quãng.

Theo thiết kế, dự án gồm một cầu vượt trực thông kết hợp nút giao dạng đảo vòng xuyến và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh đồng bộ.

Theo ghi nhận, đối với gói thầu xây dựng cầu vượt, đến nay một số trụ cầu đã lộ diện hình hài. Nhiều máy móc, công nhân được nhà thầu huy động để triển khai các hạng mục.

Đến ngày 13/10, nhà thầu đã thi công xong mố M0 cùng 6 trụ cầu liên tiếp (từ T1 đến T6).

Hạng mục cầu vượt trực thông đã thi công xong bản mặt cầu nhịp T3 - T4 và đang triển khai các nhịp tiếp theo.

Hiện các mũi thi công đang tập trung đan cốt thép nhịp T4 - T5 và lắp dựng hệ giàn giáo cho các nhịp tiếp theo, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ đoạn từ mố M0 đến trụ T6 trước ngày 31/12 năm nay.

Dù mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, việc nối thông cây cầu hướng về đường Phúc La vẫn đang chờ di dời đường ống nước sạch D800 án ngữ ngay vị trí trụ T7, mố M8 cùng bãi phế thải tồn đọng từ các năm trước.

Theo Công ty TNHH đường BT Chu Văn An, lũy kế giá trị xây lắp của riêng hạng mục nút giao đến nay đạt hơn 143,7 tỷ đồng (tương đương gần 40% khối lượng).

Dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 được xác định là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án từng gặp khó khăn và phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc mặt bằng. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 5/2026.

Nút giao đường Phạm Tu - đường 70 nhiều năm qua là điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía nam Hà Nội với tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.

Khi hoàn thành, nút giao Phạm Tu - đường 70 sẽ giải quyết căn bản điểm nghẽn ùn tắc kéo dài trước khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Công trình góp phần trực tiếp giảm tải lưu lượng phương tiện cho các trục đường Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Theo Phùng Linh

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